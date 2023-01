NEWS

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2023

Damiano David Maneskin

Il cantante dei Maneskin Damiano David stravolge il suo look. Il frontman della band si rasa i capelli a zero

Nuovo look per Damiano David

In questi anni dal loro esordio i Maneskin li abbiamo visti sfoggiare sempre look sofisticati e all’avanguardia (che spesso hanno fatto discutere). Damiano David, più di tutti, ha anche curato spesso i suoi capelli, stravolgendo la sua capigliatura di tanto in tanto. Stavolta ha sorpreso tutti e si è rasato i capelli a zero!

Ebbene sì. Dopo la folta chioma sfoggiata nei primi periodi della carriera musicale, Damiano David ha via via deciso di darci un taglio. E a seguito di un capello più corto messo in mostra nell’ultimo periodo si è passati al netto delle ultimissime ore.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Damiano David, così la pagina della band, sui social ufficiali. Nello scatto su Instagram vediamo il frontman fare la linguaccia. Poi notiamo l’espressione divertita della bassista Victoria De Angelis e quella più preoccupata di Ethan Torchio. Nel ruolo di hairstylist vediamo, invece, Thomas Raggi. Ad accompagnare l’immagine la seguente didascalia, che annuncia la collaborazione con Tom Morello in uscita il 13 gennaio: “Si dice che Damiano si sia completamente rasato”.

Il post dei Maneskin

Una trovata davvero divertente per comunicare ai propri fan il progetto musicale insieme al noto chitarrista e cantautore statunitense, che li hanno visti lavorare nel singolo “Gossip”.

Ma non solo, perché Damiano David ha pubblicato una foto anche nel suo profilo Instagram e anche qui ha riscosso grandi consensi da parte dei fan. In poche ore la foto ha fatto il pieno di like e commenti e non manca anche il pensiero della sua fidanzata Giorgia Soleri. “Bono vero”, ha commentato l’influencer e dolce metà del cantante. E come darle torto?

Il post di Damiano David

Se qualcuno per un attimo è rimasto un attimo sorpreso di questa scelta da parte di Damiano David, c’è chi invece l’ha presa con più filosofia. Qualcun altro, invece, che mai si sarebbe immaginato una roba simile, ha aggiunto: “Non è poi così male con questo nuovo look”. E voi che ne pensate? Approvate?