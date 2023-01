NEWS

Nicolò Figini | 6 Gennaio 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli si dichiara a Onestini

Archiviato il flirt con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli ha rivolto le sua attenzioni su Daniele Dal Moro. Tuttavia le carte sono state di nuovo mescolate non appena ha fatto il suo ingresso Luca Onestini. A questo punto la vippona si è ritrovata a dover scegliere chi le piacesse di più. La situazione sentimentale di loro tre non è mai stata chiara. Adesso, tuttavia, pare che la concorrente abbia finalmente compiuto la sua scelta. Questa è ricaduta su Onestini.

Nonostante sui social sia nato l’hashtag “oriele“, per una coppia che non è mai esistita, Oriana ha puntato tutto su Luca e nelle scorse ore ha voluto dichiararsi. Mettendo da parte ogni paura, come riporta anche il sito Biccy, ha affermato:

“Inizialmente mi interessavate entrambi, mi sono resa conto dopo che non era così. Alla fine mi piaceva davvero solo uno. Con il tempo ho capito che non mi piaceva davvero l’altro. Una mia amica mi ha detto ‘smetti di sederti sul divano che non è comodo per te, quando c’è una persona per cui potrebbe essere comodo e quando tu hai davanti un divano più comodo per te’. Allora lì ho capito e mi sono resa conto di tutto“.

A frenare l’entusiasmo di Oriana Marzoli, tuttavia, ci ha pensato Luca Onestini stesso, il quale ha affermato di non volersi esporre troppo in questo momento. Ha ancora i pensieri molto confusi nella test e non è sicuro: “Adesso non voglio dirti robe che non andrebbero bene per te. Posso o no? Le idee le ho chiare, però voglio aspettare. Non le sai, ma le saprai. […] Io penso che ti piaceva uno e poi adesso un altro“. Voi che cosa ne pensate di tutta questa situazione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

