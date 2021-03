2 Damiano Maneskin giovane

La vittoria dei Maneskin a Sanremo 2021 ha rapidamente concentrato l’attenzione di tutto il pubblico italiano sulla band musicale esplosa ancor prima grazie a X-Factor. Nelle ultime ore si continuano a cercare notizie, si prova a scoprire qualche curiosità in più sui trionfatori del Festival… Ma soprattutto cominciano a riaffiorare sul web vecchi scatti che ritraggono i componenti del gruppo rock negli anni dell’adolescenza, agli inizi della loro carriera. Il più gettonato è il loro leader Damiano David, di cui gli utenti in Rete hanno scovato alcune foto da studente. Com’era Damiano dei Maneskin prima di diventare famoso?

Qui di seguito, gli scatti più cliccati, rintracciabili direttamente dai social.

Damiano dei Maneskin liceale pic.twitter.com/idyv6FAjOH — Gunilla Garson Goldberg (@lusurpateur_) March 7, 2021

Le foto emergono una dopo l’altra, postate liberamente dagli utenti su Twitter e presumibilmente estratte dai vecchi profili social del cantante. Per lo più si tratta di selfie o altre istantanee che risalgono agli anni del Liceo. Anni che per Damiano dei Maneskin non risalgono a molto tempo fa.

Il cantante è nato infatti nel ’99, e proprio negli anni in cui frequentava il Liceo J.F. Kennedy di Roma ha dato vita al gruppo che ieri trionfava all’Ariston accanto agli amici Victoria De Angelis e Thomas Raggi.