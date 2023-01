NEWS

Nicolò Figini | 2 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le critiche del fratello di Giaele De Donà

A Matthias, fratello di Giaele De Donà, non sono piaciute per nulla delle dichiarazioni fatte dalla sorella qualche giorno fa. In diretta, infatti, la vippona ha affermato che il marito Brad dà una mano economicamente anche al resto della sua famiglia. Che sia la verità o che si sia solo espressa male non possiamo saperlo. La cosa certa è che Matthias è voluto intervenire in queste ore sui social per smentire quanto detto da lei. Qui sotto possiamo vedere il video preso dalle sue Stories di Instagram:

“Un’ultima cosa ci tenevo un attimo a chiarirla. Settimana scorsa, quello che era successo in puntata. L’ho trovata una cosa veramente disgustosa, fuori luogo e impertinente da parte di mia sorella. Ovvero andare a dire davanti a tutta Italia che suo marito mantiene la famiglia economicamente. Non è assolutamente così. Io ho un padre e mi mantiene, utilizzo la sua carta, grazie a Dio“.

Matthias De Donà contro la sorella Giaele dopo alcune sue dichiarazioni #gfivip #gfvip7 pic.twitter.com/dqg5zgS7NK — disagiotv (@disagio_tv) January 2, 2023

Il fratello di Giaele De Donà, quindi, prosegue affermando: “Mia mamma ha i suoi soldi messi in banca. E mia sorella ha suo marito. Ma ragazzi, Brad lo amiamo e non per i suoi soldi. Non ci ha mai dato un euro. Perché è giusto così. Quello che fa lui, in caso, è darci un po’ di spensieratezza, farci sentire bene e amati. Soprattutto a mia mamma, portandola in vacanza e passando Natale con lei“. Alla fine lancia un appello a Giaele e le dà anche un consiglio:

“Non so perché dica così. Io la conosco, non è così. Avrà imparato da altri a voler emergere. Tira fuori tante cavolate. Il mio consiglio è di essere te stessa e più vera. Questo spettacolo non piace a nessuno“.

Voi che cosa ne pensate di tutta questa situazione? Fatecelo sapere con un commento. Noi vi terremo informati nel caso in cui dovessero esserci nuovi sviluppi. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.