Chi è Nicole Murgia? Età, altezza e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Dicembre 2022

Chi è

Vediamo tutto quello che sappiamo su Luca Salatino, concorrente del Grande Fratello Vip 7, dall’età, all’altezza, alla biografia, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e in particolare su Instagram.

Chi è Luca Salatino

Nome e Cognome: Luca Salatino

Data di nascita: febbraio 1992

Luogo di Nascita: Roma

Età: 30 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: chef e pugile

Fidanzata: Luca è fidanzato con Soria Certi

Figli: Luca non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @luca__salatino

Luca Salatino età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Luca Salatino, chi è l’ex corteggiatore di Roberta Giusti, quanti anni ha e da dove viene. Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 nasce a Roma nel febbraio del 1992. Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta. La sua età è però di 30 anni.

La sua altezza è pari a 1 metro e 80 centimetri, mentre il suo peso è pari a 75 kg.

Sappiamo che i genitori di Luca sono separati. Tuttavia, come ha raccontato lui stesso, ha un fortissimo legame con sua mamma, che in passato ha affrontato una lunga depressione a causa di un tumore. Ma in quale quartiere abita Luca di Uomini e Donne? Attualmente l’ex tronista vive a Centocelle con la mamma.

Ma vediamo adesso cosa sappiamo sulla vita privata di Salatino.

Luca ha una fidanzata? La vita privata

In molti si chiedono se Luca Salatino abbia una fidanzata. La risposta è sì!

Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 da maggio del 2022 è legato a Soraia Ceruti, conosciuta a Uomini e Donne. Nonostante i due stiano insieme da pochi mesi, sembrerebbe che tutto proceda a meraviglia per la coppia. Proprio Salatino sui social ha scritto spesso delle bellissime dediche alla sua fidanzata, tra cui la seguente:

“Sai?! Ho sempre avuto paura. Paura di essere me stesso, di avere vicino una persona che non mi comprendesse. Paura probabilmente di innamorarmi…. Ho sempre cercato una persona buona. Una persona che non mi facesse sentire sempre sbagliato. Ho sempre voluto una fidanzata, un’amica, un’amante una sorella…e tu sei tutto questo…. Vedi le cose belle arrivano sempre quando meno te lo aspetti e oggi voglio gridarlo al mondo intero…..TI AMO”.

Andiamo a scoprire ora dove è possibile seguire Luca sui social e su Instagram.

Dove seguire Luca Salatino: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Luca Salatino sui social, e in particolare su Instagram.

Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha un profilo attivo, che vanta già 172 mila follower. L’ex tronista ha anche un account su Facebook.

Su Instagram Luca condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme alla sua fidanzata Soraia Ceruti, e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a vedere quello che sappiamo.

Carriera

Il web si sta chiedendo che lavoro fa Luca Salatino e di cosa si occupa nella vita. Fin da bambino si passiona alla boxe, e a oggi è un pugile dilettante categoria Elite. Ma non solo.

Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 è anche uno chef. Alla passione per la boxe c’è infatti quella per la cucina. Per trovare lavoro in un ristorante, ha ammesso di aver mentito sul suo curriculum, vantando esperienze che in realtà non aveva. Grazie al suo talento però Luca è riuscito a emergere e a oggi la sua carbonara è tra le 5 migliori d’Italia.

Attualmente dunque Salatino lavora come chef nel ristorante Pro Loco di Trastevere. Nel 2021 però arriva la sua prima esperienza televisiva: Uomini e Donne. Vediamo cosa sappiamo a riguardo.

Uomini e Donne

A settembre 2021 Luca Salatino arriva a Uomini e Donne, in qualità di corteggiatore di Roberta Giusti. Lo chef fa immediatamente breccia nel cuore del pubblico, degli opinionisti e della stessa tronista, arrivando fino alla scelta. Tuttavia Roberta preferisce lasciare il dating show insieme a Samuele Carniani, spezzando il cuore di Luca.

A Salatino però arriva una nuova proposta: quella di diventare tronista di Uomini e Donne. A quel punto lo chef inizia un nuovo percorso, durante il quale conosce la sua attuale fidanzata, Soraia Ceruti. Ma chi sono le corteggiatrici di Luca a Uomini e Donne oltre a Soraia? Il tronista oltre alla Ceruti fa anche la conoscenza di Lilli Pugliese. Luca così a maggio 2022 fa la sua scelta e i due lasciano il programma insieme, e ancora oggi sono più innamorati che mai.

A settembre 2022 per Luca arriva una nuova opportunità televisiva: il Grande Fratello Vip 7. Andiamo a scoprire cosa sappiamo sulla sua partecipazione al reality show di Canale 5.

Luca Salatino al Grande Fratello Vip 7

Il 19 settembre 2022 su Canale 5 parte il Grande Fratello Vip 7, che per la quarta volta di fila vede la conduzione di Alfonso Signorini. Ad affiancare il conduttore nelle vesti di opinioniste troviamo invece Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Tra i concorrenti della nuova edizione del reality show troviamo anche Luca Salatino, che dopo l’esperienza a Uomini e Donne ha deciso di rimettersi in gioco. Nella sua clip di presentazione l’ex tronista afferma:

“La mia grande passione è il pugilato. Il mio piatto forte è la pasta, soprattutto la carbonara. La cucina è una grande arma di seduzione. Vengo da una famiglia molto umile. Sono cresciuto su un muretto in periferia. Il muretto non è Oxford. Ti può insegnare tanto, ma se non stai attento ti può anche togliere tanto. Quando uno dice che la palestra e il pugilato ti tolgono dalla strada è vero. Ho vinto tanti match, ma la battaglia più bella e difficile da vincere è quella con te stesso”.

Ma chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Oltre a Luca Salatino tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 troviamo:

Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi – ELIMINATA

Cristina Quaranta – ELIMINATA

Elenoire Ferruzzi – ELIMINATA

Gegia – ELIMINATA

Ginevra Lamborghini – SQUALIFICATA

Micol Incorvaia

Milena Miconi

Nikita Pelizon

Oriana Marzoli

Pamela Prati – ELIMINATA

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso – RITIRATA

Sarah Altobello

Sofia Giale De Donà

Wilma Goich

Alberto De Pisis

Amaurys Perez – ELIMINATO

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi

Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria

Edoardo Tavassi

George Ciupilan

Giovanni Ciacci – ELIMINATO

Luca Onestini

Luca Salatino

Luciano Punzo – ELIMINATO

Marco Bellavia – RITIRATO

Riccardo Fogli – SQUALIFICATO

Ma vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Luca al Grande Fratello Vip 7.

Il percorso di Luca al Grande Fratello Vip 7

Il percorso di Luca Salatino al Grande Fratello Vip 7 inizia ufficialmente lunedì 19 settembre 2022. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così varcato la porta rossa, e di certo nelle prossime settimane ne vedremo di belle. Ma cosa accadrà durante la sua esperienza? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana: A poche ore dall’inizio del suo percorso al Grande Fratello Vip 7, Luca è già scoppiato in lacrime, sentendo la mancanza della sua fidanzata Soraia. Elenoire ha ammesso il suo interesse e pensa sia reciproco. Peccato che Luca la veda solo come un’amica. Questo ha scatenato una discussione dove la Ferruzzi ha persino messo in dubbio il rapporto tra lui e la fidanzata. Poi hanno chiarito. Luca ha anche confessato qualcosa sulla sua vita privata.

2° e 3° settimana: Felice di aver rivisto la sua fidanzata, proprio quest’ultima ha messo le cose in chiaro con Elenoire e ha avuto qualcosa da dire contro Sara. Luca non manca mai occasione di dire la sua e ha avuto qualche discussione, anche con Cristina, per la questione spesa e non solo. È una delle poche persone che ha mostrato dispiacere e ha teso la mano a Marco nel momento del bisogno.

Anche Luca, come pochi, ha invitato a riflettere e pentirsi per i comportamenti avuti con Marco. L’ex tronista non manca mai occasione di dire ciò che pensa. Salatino è molto amico con Nikita, ma la loro vicinanza ha fatto dubitare Cristina ed Elenoire, le quali l’hanno attaccato. Lui ha sbottato e minacciato di lasciare il programma. Nikita e altri vipponi l’hanno rassicurato, a differenza della Ferruzzi che invece l’ha duramente attaccato. Sui social anche Soraia è intervenuta per difenderlo e ha attaccato Cristina.

4° e 5° settimana: Luca continua a essere sempre uno dei concorrenti più collaborativi in Casa e fa spesso valere le sue ragioni. Bel rapporto l’ha creato con Nikita e George, che ha ringraziato per la vicinanza dovuta ai suoi malesseri. In puntata ha ricevuto una sorpresa dalla mamma. Non è mancata qualche discussione, forte invece il legame con Nikita e George.

Alla ragazza ha dato diversi consigli. Nel mirino un suo video che potrebbe costargli la squalifica, ma non c’è stato nulla a riguardo. Salatino ha preso le difese di Nikita in più occasioni e vissuto qualche momento triste a causa della mancanza della fidanzata. Luca ha continuato a mostrare supporto a Nikita e difenderla dalle varie critiche degli altri concorrenti. Dello stesso pensiero anche alcuni coinquilini.

6°, 7° e 8° settimana: Luca ha preso le difese di Nikita e in lei ha trovato una buona amica. Qualche momento di sconforto a causa della mancanza della fidanzata. Ogni tanto ha dei battibecchi con i vipponi, in particolare con Charlie. Non sono mancate anche altre litigate, tra qualche screzio con Attilio. Salatino continua ad avvertire la mancanza della fidanzata e ogni tanto ha dei momenti no. Dura discussione con Attilio e Charlie in settimana.

9° e 10° settimana: Attivo in quelle che sono le dinamiche, non manca di dire la sua. Confronto con George, che è rimasto male per alcuni suoi comportamenti. Fine di un’amicizia? Vedremo come procederà. Intanto Luca continua a far valere le sue idee e ha avuto da ridire su coloro che sono poco collaborativi per quanto riguarda le faccende domestiche.

11° e 12° settimana: Anche lui protagonista di uno scherzo ai danni di Charlie, ha avuto da discutere con lui. Spesso al centro di dibattiti, si è detto deluso dal coinquilino. Comunque in generale Luca pare aver messo in discussione anche Nikita. Atteggiamento questo che ha sorpreso il pubblico. Non è mancata ancora qualche lite in settimana.



13° settimana: Continui up & down per Luca, in crisi per la mancanza della fidanzata Soraia. (IN AGGIORNAMENTO)