NEWS

Andrea Sanna | 24 Dicembre 2022

GF Vip 7

Dana si scaglia contro Milena

È entrata da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, ma è stata già al centro di diverse polemiche e liti. Parliamo di Dana Saber. La modella, nota al pubblico in Italia per la paparazzata con Dayane Mello, ha avuto modo di scontrarsi con diverse coinquiline.

Una su tutte è Milena Miconi. Dana non ha apprezzato una frase che la vippona le avrebbe riservato. In un momento in cui la Saber stava facendo del rumore con delle pentole (di proposito), Milena le ha detto di smettere: “Tu sei sorda, ma io ci sento”. La Miconi non voleva essere offensiva nei suoi confronti, pur conoscendo il problema di udito della italo-marocchina.

Sebbene Milena abbia poi chiesto scusa più volte a Dana, quest’ultima sembra essersela legata al dito e in più occasioni le ha riservato parole durissime: “Cosa sono questi consigli che mi dà? Non ci parlo con lei. Non mi deve parlare, mi ha ferita già. Viene sempre qua a pizzicarmi, lo fa sempre. Mi fa schifo. È cattiva nell’anima, lo ribadisco. È una donna che ama ferire. Nessuno mi ha toccato in profondità come questa donna”.

dana contro milena per un gioco aiuto lei che s’infiamma così dal nulla 💀 #gfvip pic.twitter.com/P67gsmn5Q3 — sam 👼🏽 (uomonero)🎄 (@SamTonellato) December 22, 2022

Le esternazioni fatte da Dana Saber nella Casa del GF Vip non sono per niente piaciute ad alcune sue amiche ed ex concorrenti del reality. A commentare sotto la pagina social di Pipol TV, dove si parla appunto dell’argomento, Patrizia Pellegrino e Manila Nazzaro, che hanno partecipato alla scorsa edizione della trasmissione e che sono molto legate a Milena Miconi:

“Ma come si permette questa di dire queste cose? E’ una fuori di testa sbattetela fuori subito”, ha commentato Patrizia Pellegrino, piuttosto arrabbiata.

Non è da meno Manila Nazzaro. Anche lei ha attaccato Dana: “Personaggi così in tv non dovrebbero trovare mai spazio. E invece… ma che ne sa di Milena? Come si permette di dire cose così gravi su una persona che neanche conosce? Detto poi da una che vede in Putin il suo uomo ideale. Già questo basterebbe per cacciarla da lì“, questo quanto scritto dalla compagna di Lorenzo Amoruso.

I commenti di Patrizia Pellegrino e Manila Nazzaro contro Dana

Non è stata da meno anche Cristina Quaranta che, sul suo profilo Twitter ha ringraziato il pubblico per averla eliminata molto prima dell’ingresso di Dana Saber. Secondo lei, infatti, se si fosse trovata lì, probabilmente ci avrebbe discusso tantissimo:

“Ringrazio di cuore chi mi ha voluta fuori dalla Casa… Mi avete evitato il carcere a vita. Milena siamo tutti con te”.

Il tweet di Cristina Quaranta

Dana ha attirato quindi antipatie non solo dentro la Casa del GF Vip ma anche fuori!