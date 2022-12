Chi è Milena Miconi? Età, altezza, marito e Instagram

NEWS

Chi è Nicole Murgia

Nome e cognome: Nicole Murgia

Data di nascita: 22 febbraio 1993

Luogo di Nascita: Roma

Età: 29 anni

Altezza: 1,65 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attrice

Marito: Nicole dovrebbe essere tornata single dopo la relazione con Andrea Bertolacci

Figli: Nicole ha due figli, Matias e Lucas

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @nicole_murgiaoff

Nicole Murgia età e biografia

Scopriamo di più sulla biografia di Nicole Murgia. La nuova Vippona del Grande Fratello Vip 7 è nata il 22 febbraio 1993 a Roma. La sua età è dunque di 29 anni.

La sua altezza è pari a 1 metro e 65 cm, tuttavia non conosciamo le informazioni circa il suo peso.

Nicole è la sorella maggiore del calciatore Alessandro Murgia. Sappiamo che fin da bambina mostra una passione per il cinema e per il teatro e così decide di debuttare come attrice nel mondo dello spettacolo.

Ma prima di scoprire di più sulla sua carriera, andiamo a vedere cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Nicole Murgia sappiamo che il 23 dicembre 2015 si sposa con il calciatore Andrea Bertolacci, dopo quattro anni di fidanzamento.

La coppia, oggi non dovrebbe stare più insieme (dal profilo di lei sono sparite le foto con l’ex del Genoa) e hanno due figli: Matias, nato il 13 gennaio 2017, e Lucas, venuto al mondo l’8 febbraio 2019.

Sappiamo anche che Nicole è stata una delle migliore amiche dell’ex tronista di Uomini e Donne Vittoria Deganello, con la quale ha avuto un rapporto speciale. Questo perché pare che il fratello Alessandro Murgia abbia avuto un flirt proprio con l’ex volto del dating show di Canale 5. Ma ora sono ai ferri corti.

Ma andiamo adesso a scoprire dove è possibile seguire la Murgia sui social e su Instagram.

Dove seguire Nicole Murgia: Instagram e social

Vi state chiedendo dove è possibile seguire Nicole Murgia sui social e in particolare su Instagram? Andiamo a scoprirlo.

L’attrice ha una pagina attiva che vanta già quasi 40 mila follower.

Su Instagram Nicole condivide con il suo pubblico i momenti più belli della sua vita privata, insieme a suo marito e ai suoi figli.

Scopriamo adesso di più sulla carriera della Murgia.

Carriera

Come annunciato, fin da bambina Nicole Murgia si appassiona al mondo della cinema e della recitazione. Nel 2001 così debutta nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a una delle fiction Rai più amate di sempre: Don Matteo.

Don Matteo

Nel 2001 Nicole debutta per la prima volta in tv, quando entra a far parte del cast della seconda stagione della fiction Rai Don Matteo. A seguire la troviamo nella miniserie Rivoglio i miei figli.

Nel 2004 è nel cast della serie televisiva Nati ieri, dove interpreta Martina, la figlia di Barbara Rizzo. L’anno seguente la troviamo nel film Nessun messaggio in segreteria. Nel 2008 è nel cast di Un giorno perfetto, diretto da Ferzan Özpetek.

La vera notorietà però arriva solo nel 2008, quando ottiene un ruolo da protagonista nella serie Tutti pazzi per amore.

Tutti pazzi per amore

Nel 2008 Nicole Murgia entra nel cast della serie Tutti pazzi per amore, che conquista il pubblico. L’attrice ottiene così una fama incredibile. Nel 2010 torna su Rai 1 con la seconda stagione di Tutti pazzi per amore, e contemporaneamente ritorna sul grande schermo con il film Le ultime 56 ore, per la regia di Claudio Fragasso.

Nel gennaio del 2012, dopo la terza e ultima stagione di Tutti pazzi per amore, debutta a teatro con lo spettacolo Occidente solitario, con Filippo Nigro e Claudio Santamaria.

Da quel momento Nicole decide di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo, per dedicarsi completamente alla sua vita privata.

Programmi tv e film

Ecco un elenco dei film in cui è possibile trovare Nicole Murgia:

Nemmeno in un sogno

Ricordati di me

Nessun messaggio in segreteria

Un giorno perfetto

Le ultime 56 ore

Una cella in due

Ma quali sono invece i programmi tv con protagonista Nicole? Scopriamoli:

Don Matteo 2

Doppio agguato

Distretto di Polizia 4

Rivoglio i miei figli

Nati ieri

Tutti pazzi per amore

Tutti pazzi per amore 2 e 3

Nel 2022 Nicole torna in tv, quando entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7. Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla sua partecipazione al reality show di Canale 5.

Nicole Murgia al Grande Fratello Vip 7

A dicembre 2022 gira voce che Nicole Murgia farà parte del cast del Grande Fratello Vip 7. Secondo le indiscrezioni l’attrice dovrebbe varcare la porta rossa pochi giorni prima di Natale, e con ogni probabilità darà il via al suo percorso nel corso della puntata di lunedì 19 dicembre.

Si tratta della prima grande opportunità per l’attrice dopo più di 10 anni lontana dalle scene del mondo dello spettacolo, e di certo in molti attendono di scoprire cosa accadrà e come Nicole si relazionerà cl resto del gruppo.

Mentre attendiamo di capirlo, andiamo a scoprire chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Il percorso di Nicole al Grande Fratello Vip 7

Il percorso di Nicole Murgia al Grande Fratello Vip 7 inizia a dicembre 2022. Ma come se la caverà l’attrice? Non resta che attendere per scoprirlo.

13° e 14° settimana: Fin da subito, senza troppi giri di parole, ha detto ai vipponi cosa pensa di loro. Sembra essere molto diretta e decisa nell’esprimere i suoi pensieri. Ha anche un po’ bacchettato Antonella per i suoi modi e Luca per aver fatto credere a Nikita che tra loro potesse esserci qualcosa di più. A Nicole sembra incuriosire Daniele. In settimana ha litigato con Dana.

15° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)