Andrea Sanna | 24 Dicembre 2022

Ballando con le stelle

Ieri sera è andata in onda la finale di Ballando con le Stelle. Sono stati resi noti i voti social, dei giudici e degli opinionisti

I voti della finale di Ballando con le Stelle

Su Rai 1 ieri sera è andata in onda la finale di Ballando con le Stelle, dove a trionfare sono stati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Tra chi esulta per questa vittoria, c’è chi invece non si è trovato granché d’accordo e avrebbe preferito vedere scontrarsi alla finalissima Alessandro Egger e Ema Stokholma, arrivato precisamente secondo e terza.

Intanto nella giornata odierna sono stati resi noti i voti della finale di Ballando con le Stelle. Durante la manche a tre l’unico giudice a bordo campo ad aver dato la sua preferenza a Ema Stokholma è stato Alberto Matano. Tutti gli altri, come vedete, hanno preferito Luisella Costamagna.

Discorso differente, invece, per Selvaggia Lucarelli, unico membro della giuria di Ballando con le Stelle a dare i suoi 2500 punti ad Alessandro Egger. Se i giudici hanno quindi premiato Luisella Costamagna, non si può dire lo stesso per i social, che hanno dato nell’ordine:

45896 voti ad Alessandro Egger, 38014 a Ema Stokholma e infine 26591 a Luisella Costamagna. Il pubblico da casa tifava dunque per l’unico concorrente uomo rimasto in gara nella manche a tre. I voti sommati, però, hanno stilato la classifica che ha portato poi al duello finale Luisella (in prima posizione) e Alessandro (in seconda).

Ballando con le Stelle – i voti

Stesso discorso vale per il Ring Finale dove a sfidarsi, come dicevamo, abbiamo visto Alessandro Egger e Luisella Costamagna. Ancora una volta è stata la Lucarelli a dare il proprio voto ad Alessandro, a differenza degli altri giudici che hanno dato la loro preferenza a Luisella. Ancora una volta, possiamo vedere come il pubblico abbia preferito Egger nell’esibizione finale rispetto alla Costamagna, ma la somma dei voti ha premiato comunque quest’ultima!

E voi per chi facevate il tifo a Ballando con le Stelle?