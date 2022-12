NEWS

Andrea Sanna | 21 Dicembre 2022

GF Vip 7

GF Vip: la verità sul gesto di Antonella

Ginevra Lamborghini lunedì ha lasciato la Casa del GF Vip dopo aver trascorso un’intera settimana da ospite insieme ai suoi ex compagni d’avventura. Un modo come un altro per chiudere il cerchio a seguito del brutto episodio della squalifica. Prima di andare via, però, ha avuto modo di esibirsi e ha cantato il nuovo pezzo.

Tutti i suoi compagni del GF Vip sono stati chiamati in passerella per poter assistere al momento musicale con Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano. Durante l’esibizione dell’ex concorrente c’è un episodio ben specifico che ha attirato l’attenzione del pubblico e riguarda Antonella Fiordelisi. Qualcuno sostiene infatti che l’influencer partenopea si sia tappata le orecchie mentre la sua ex coinquilina si stava esibendo sul palchetto allestito fuori.

Una foto che ha fatto il giro del web e le insinuazioni non sono mancate. Ma la verità è un’altra! Sul sito del GF Vip è disponibile la clip completa che dimostra, appunto, quello che stiamo per dirvi. Antonella Fiordelisi in realtà ha ascoltato Ginevra Lamborghini cantare. Magari rispetto agli altri concorrenti è parsa meno coinvolta, ma non ha mai fatto un gesto del genere durante l’esibizione della sorella di Elettra.

È vero che Antonella Fiordelisi ha fatto il gesto di mettere le mani sulle orecchie ma è attribuibile a dell’altro. Potrebbe essersi trattato magari di un problema di audio delle casse, che l’ha portata a reagire così. Oppure un’altra ipotesi plausibile è che abbia agito in quel modo viste le urla e schiamazzi dei vipponi del GF Vip, entusiasti per l’esibizione di Ginevra Lamborghini.

Insomma il fatto che Antonella Fiordelisi abbia fatto una mossa simile non ha nulla a che fare con la performance dell’ex concorrente, come invece insinuato da alcuni utenti e fan del GF Vip 7 un po’ maliziosi. Quindi, in ogni contesto, prima di puntare il dito è sempre giusto capire e contestualizzare.