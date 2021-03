1 Le accuse di Daniela Martani

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata de L’Isola dei Famosi. Mentre i concorrenti si preparavano per la prova si è verificato uno scontro tra Daniela Martani e Gilles Rocca. L’ex assistente di volo Alitalia è rimasta male per il modo in cui l’attore si è rivolto nei suoi confronti. La conduttrice Ilary Blasi che si è accorta di tutto, ha voluto far luce sulla questione. Da qui le accuse della naufraga:

“No, Ilary. Non è duro confronto. Il problema è che Gilles quando deve esprimere il suo pensiero ha un’aggressività nei miei confronti che non riesco a capire. Non posso dire che lui ha fatto gruppo con gli altri e mi ha esclusa, anzi, è sempre stato un ragazzo propositivo e generoso e apprezzo per alcuni lati, ma c’è quest’aggressività che a me ferisce. L’ho vissuta in famiglia e preferisco mi si parli in un altro modo”, ha detto Daniela Martani con la voce spezzata, per poi scoppiare in un pianto liberatorio.

Gilles si è alzato subito per porgere le sue scuse: “Se ti ho ferita ti chiedo scusa. Mi spiace vedere una donna piangere, ma non sopporto le persone che non lasciano parlare. Ho cercato di portarla all’interno del gruppo, tra l’altro io sono una persona che non ama fare clan, anzi”, in quel momento Rocca è stato interrotto da Miryea Stabile che ha preso le difese di Daniela Martani, dandogli proprio dell’aggressivo e lui ha risposto in modo piccato con un “Scusa, tu come ti chiami?”.

Da quel momento i toni si sono fatti via via più accesi, poiché Gilles Rocca ha tirato fuori un’altra questione, sottolineando di aver ricevuto accuse durissime dalla compagna d’avventura, Daniela Martani…