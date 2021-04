1 L’attacco di Daniela Martani ad Awed

La concorrente de L’Isola dei Famosi è ormai uscita dal reality già da diversi giorni, ma continua a far parlare di sé anche grazie alle numerose frecciatine al programma e ai naufraghi. Anche nell’ultima puntata andata in onda, lunedì 12 aprile 2021, Daniela Martani si è fatta sentire proprio mentre stava venendo trasmesso il confronto tra Awed e Vera Gemma. Lei non lo ha risparmiato e lo ha attaccato. Ma cerchiamo di capire perché.

Tra lo youtuber e Vera sembrava essere nata una bella amicizia. Lui, infatti, aveva anche pianto quando pensava che se ne sarebbe dovuta tornare in Italia a seguito dell’eliminazione. L’attrice, però, è rimasta su Playa Esperanza con Miryea Stabile e ha osservato le mosse del giovane concorrente, rimanendo ferita da alcune sue affermazioni. Loro, infatti, avevano instaurato un bel rapporto, quasi mettendo in discussione le dinamiche del gruppo. Tuttavia, a seguito della sua uscita, Awed ha tradito le aspettative dell’amica chiedendo scusa e riallacciando i rapporti con gli altri. Ecco, perciò, cosa ha detto durante il confronto (QUI per il video):

Io ho creduto nella nostra amicizia, ho creduto in te e invece tu non hai creduto in me. Io non me ne sono mai andata da qui, ho sentito tante cose che tu hai detto. Ad esempio che io ero debole, assecondando Gilles di parlare male di me come madre cosa che non permetto a nessuno, oppure quando ti hanno detto che io ti ho fatto il lavaggio del cervello. Io ho pagato in prima persona per la nostra amicizia. Hai rinnegato la nostra amicizia dicendo che tu non era in te.

La risposta di Awed a Vera Gemma non si è fatta attendere. Infatti ha affermato: “Anche io ti ho voluto bene, ma in quella settimana ho visto in te una spalla, una persona con la quale combattere. Sapevi che eri una situazione temporanea… Io non mi sono mai alienato così tanto, e fuori dal programma io voglio vederti ma sono consapevole di aver sbagliato agli altri“. Non convinta delle sue parole, quindi, anche Daniela Martani da casa ha fatto sentire la sua voce criticando Awed e accusandolo di essere falso e disposto a tutto: “Pur di andare avanti si venderebbe pure la madre. Falso!“.

Come abbiamo accennato, Daniela Martani oltre che i naufraghi come Awed ha colpito duramente anche il programma. Per scoprirne di più continuate a leggere…