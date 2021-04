1 Le stoccate di Daniela Martani

Durante la puntata de l’Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera su Canale 5, Daniela Martani ha seguito con attenzione i suoi ex compagni d’avventura rimasti ancora in gara e, a quanto pare, ne ha avuta una per tutti… o quasi!

Già nei giorni scorsi Daniela Martani si era espressa a proposito di alcuni concorrenti ancora in gara, in particolare ha avuto da ridire su Andrea Cerioli (in una diretta con Akash Kumar), ma anche su Francesca Lodo, Awed e Gilles Rocca. Nomi che a quanto pare Daniela tiene d’occhio e ieri non ha potuto fare a meno di lanciare delle frecciatine ad ognuno di loro.

Per prima cosa Daniela Martani ha deciso di schierarsi pubblicamente dalla parte di Brando Giorgi, il quale da oramai diversi giorni ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo, facendo infuriare qualcuno. E sempre a proposito di questo, Daniela ha definito i naufraghi che vanno contro il singolo come ‘branco’.

Ma non solo, perché durante il televoto con protagonisti Andrea Cerioli e Drusilla Gucci, la Martani si è espressa più volte dicendo di voler vedere fuori l’ex tronista di Uomini e Donne, ma in questo caso le cose sono andate diversamente. Daniela ha anche ribadito la sua antipatia nei confronti di Francesca Lodo e ha dato del falso ad Awed, come ben potete vedere in questi screen sotto…

Tweet di Daniela Martani

Ma non è tutto. Perché Daniela Martani ha continuato….