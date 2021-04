1 Daniela Martani VS Gilles e Francesca

La puntata di ieri de l’Isola dei Famosi ha regalato numerose discussioni tra concorrenti, ma anche tra i naufraghi e i presenti in studio. L’ex protagonista Daniela Martani, che già sui social si era più volte espressa sia su Gilles Rocca che su Francesca Lodo, visti alcuni atteggiamenti, non è riuscita proprio a far finta di nulla.

Tutto si è verificato nel corso delle nomination, quando Ilary Blasi ha interrotto il momento, poiché ha notato Daniela piuttosto nervosa. Per tale ragione le ha chiesto cosa la turbasse così tanto: “Daniela scusami, Daniela Martani… sentivo che urlavi, cosa c’è?”, ha chiesto perplessa. Questo ha portato così l’ex gieffina a sbottare duramente contro Gilles Rocca e Francesca Lodo. Ecco cosa ha detto:

“Dico che Francesca Lodo è una falsa, lei non ha votato Gilles perché non ha avuto le pa**e”, ha esordito la Martani senza troppi giri di parole, per poi rincarare la dose ancora: “Questa ragazza ha una paura fo***ta, ha proprio paura di Gilles. Ed è una cosa vergognosa. Vergogna per come tratta le donne, per il modo in cui si rivolge alle donne e alle persone. Per il modo in cui si rivolge a certi concorrenti. Lui doveva già stare fuori”.

Insomma Daniela Martani è parsa piuttosto arrabbiata contro i suoi ex compagni d’avventura de L’Isola dei Famosi. E non è di certo finita qui, a quanto pare…