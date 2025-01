Torna a far parlare di sé l’ex gieffina Daniela Martani. Nelle scorse ore è stata portata in questura e denunciata. Ma cosa è successo? A raccontarlo è stata direttamente lei che su Instagram ha svelato cosa è esattamente accaduto.

Denunciata l’ex gieffina Daniela Martani

Ricordate Daniela Martani? L’ex gieffina è stata portata via dalle forze dell’ordine e denunciata (poi rilasciata nelle scorse ore) a Roma. L’ex concorrente del Grande Fratello come preso da Roma Today e dal gruppo Peta (organizzazione internazionale che protegge i diritti degli animali) si è ritrovata in una spiacevole situazione.

Lei da tempo è arrivista della causa vegana e animalista ed è stata fermata dalla polizia della Capitale in occasione dell’apertura dell’ultima Porta Santa nella Basilica di San Paolo fuori le Mura. Daniela Martani è stata arrestata dopo essersi vestita da angelo insieme alla Peta. L’obiettivo era quello di invitare la Chiesa a chiudere le porte della corrida.

Con questo gesto volevano sollecitare il Papa a pronunciarsi contro lo spettacolo che consiste nella lotta degli uomini contro i tori. Già lo scorso dicembre se n’era parlato in effetti.

Portata in commissariato, come da lei stessa raccontato sui suoi profili, Daniela Martani è stata denunciata, ma non è andata in carcere ed è stata rilasciata. Ecco le sue parole su Instagram tra le storie:

“Eccomi qua. Dopo quasi quattro ore in questura siamo state rilasciate. Siamo state denunciate per manifestazione non autorizzata, soltanto perché facevamo delle foto. Eravamo io e Daniela insieme a un fotografo freelance contro le corride. Questa è la democrazia in Italia. Non siamo state arrestate ma portate in questura e denunciata soltanto per aver protestato contro una delle più terribili violenze nei confronti degli animali. Abbiamo solo portato a termine l’attenzione su questo tema che viene avallato dalla Chiesa”, ha raccontato Daniela Martani sul suo profilo di Instagram.

Questo dunque quello che sarebbe successo all’ex gieffina.