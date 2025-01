Stasera è prevista finalmente una nuova puntata di Tradimento. Andiamo a leggere insieme quali sono tutte le anticipazioni del 5 gennaio della serie turca in onda su Canale 5.

Anticipazioni Tradimento 5 gennaio

Come procede la trama di Tradimento dopo la puntata del 29 dicembre? Ecco tutte le anticipazioni dettagliate:

Davut rivela al procuratore Tuncay quanto successo la sera dell’incidente. Tim voleva far cadere tutta la colpa su Oylum e sua madre Nuran aveva minacciato il licenziamento se non l’avesse coperto. Oylum dunque viene scagionata e chiama Tolga per avvisarlo. Lui torna ad Ankara non appena scopre della situazione di Güzide. La famiglia dell’uomo scomparso nell’incidente fa sapere a un giornalista che sarebbe stata la famiglia di Tim a portare ad accusare Oylum di tutto.

La trama di Tradimento continua con Lara e Kaan. I due hanno un piano per raggiare Ozan e avere ciò che vogliono. Nel mentre Sezai e Tarik vogliono dimostrare che Ismet ha preso del denaro alla famiglia di Tim, controllando i vari movimenti bancari del giudice corrotto.

Sotto custodia Güzide riceve un trattamento a favore da commissario e agenti. I suoi familiari cenano insieme al ristorante e in seguito dato che non hanno una camera in cui alloggiare, si recano a casa di Selin.

Nazan e Umit vanno a salutare Güzide, mentre Tarik e Oylum sono costretti a confrontarsi e fai i conti con le loro bugie. Tarik infatti riconosce qual è la stanza dove sua figlia faceva le videochiamate, fingendosi ad Amsterdam. Così le chiede spiegazioni, ma questo li porta a un confronto. Dopo la pace, anche lei decide di salutare sua madre prima di andare a dormire.

Come proseguono le anticipazioni di Tradimento? Ozan prova a rubare l’auto per riportarla a Lara per conto di Kaan. Viene però fermato dalle guardie del cantiere in cui il veicolo era nascosto. Gli impiegati parlano con Oltan, proprietario del cantiere, che scopre da Ozan della presenza di telecamere nascoste nella stanza in cui Kaan è presumibilmente morto.

Tolga nel mentre si dichiara a Oylum, ma lei lo rifiuta. Tornata a casa scopre da suo zio Umit un video in cui la moglie della vittima afferma di essere corrotta di aver incolpato Oylum. Oltan aiuta Tarik e Sezai a trovare delle prove che possano dimostrare la corruzione del giudice Ismet. Presenteranno tutto al procuratore Tuncay durante il rilascio di Güzide. Burcu e Yesim escogitano un modo per far tornare Tarik a casa.

Quando e dove va in onda Tradimento

Nonostante vari stop di serie TV e programmi televisivi, Tradimento ha continuato ad andare regolarmente in onda durante queste festività. La dizi turca anche nella serata di domenica 5 gennaio andrà in onda alle 21:30 su Canale 5.

Capiremo presto però se ci sarà qualche modifica nel palinsesto.

Dove vedere in TV e in streaming

Infine ricordiamo che Tradimento è visibile in TV e in streaming su Canale 5 e su Mediaset Infinity.