Sono ormai anni che Angelina Mango è impegnata con Antonio Cirigliano. Tuttavia secondo alcuni maliziosi utenti, che hanno notato alcuni indizi sospetti, la cantante e il suo fidanzato si sarebbero lasciati.

Angelina Mango è tornata single?

Il 2024 è stato senza dubbio un anno importante per Angelina Mango. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo con La Noia, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Proprio in questa occasione la giovane artista ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico e dopo la pubblicazione del suo album pokè melodrama ha iniziato a girare l’Europa con una serie di concerti.

Lo scorso ottobre tuttavia, a causa di alcuni problemi di salute, Angelina è stata costretta ad annullare il suo tour di club. Attualmente dunque la Mango sta recuperando le energie in attesa di tornare a lavorare e senza dubbio in molti attendono di scoprire come ci stupirà la cantante prossimamente. In attesa di scoprirlo però la figlia di Laura Valente in queste ore è finita anche al centro del gossip.

Stando ad alcuni maliziosi utenti, che hanno notato alcuni indizi sospetti, Angelina Mango e il suo storico fidanzato Antonio Cirigliano si sarebbero lasciati dopo diversi anni di relazione. Negli ultimi post social della cantante infatti il suo compagno non appare mai e a quel punto diversi fan hanno iniziato a parlare di una possibile rottura.

Tuttavia a oggi non c’è alcuna conferma in merito al fatto che Angelina sia tornata single. Come di certo in molti sapranno, la cantante da sempre tiene molto alla sua privacy e al momento non ha ancora né confermato né smentito i pettegolezzi sul sul suo conto. Attualmente intanto la Mango si sta concentrando sulla sua salute e a lei inviamo un grande in bocca al lupo, con la speranza di rivederla presto sul palco.