Un hater di Chiara Ferragni cita il pandoro in un commento sui social e arriva la risposta epica dell’imprenditrice digitale

In queste ore un hater ha commentato un recente post social di Chiara Ferragni facendo riferimento al caso del pandoro. Non è tardata così ad arrivare la risposta epica dell’imprenditrice digitale, che ha messo a tacere il leone da tastiera.

La replica di Chiara Ferragni

L’anno appena terminato è stato pieno di difficoltà e di momenti non semplici per Chiara Ferragni. L’influencer infatti ha dovuto affrontare una serie di problematiche professionali, legate al caso del chiacchierato pandoro gate. Qualche giorno fa però, dopo mesi di trattative, è giunta notizia che il Codacons e l’imprenditrice digitale hanno finalmente raggiunto un accordo. Chiara dunque si impegnerà a risarcire i consumatori, mentre l’associazione ritirerà la denuncia sporta nei suoi confronti.

In questi giorni nel mentre, per celebrare la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno, la Ferragni è volata a St. Moritz con alcuni amici. La fuga è stata naturalmente testimoniata sui social e l’influencer sta così mostrando i momenti più belli e divertenti della sua vacanza. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che ha destato l’attenzione degli utenti.

Un hater ha infatti commentato un recente post social di Chiara Ferragni e ha così tirato in ballo proprio il pandoro, affermando: “La neve mi ricorda molto lo zucchero a velo dei pandori”. A quel punto, a sorpresa, è arrivata l’epica risposta dell’imprenditrice digitale che ha dichiarato: “Era rosa”.

La replica della Ferragni ha dunque fatto divertire gli utenti e in questi minuti sta facendo il giro del web. Nel mentre qualche giorno fa è calato definitivamente il sipario sui Ferragnez, che da circa un anno si sono lasciati. Il Tribunale di Milano ha infatti pronunciato la sentenza di separazione ufficiale tra Chiara e Fedez, che tra pochi mesi otterranno anche il divorzio. A oggi intanto l’imprenditrice si è rifatta una vita e ha anche ritrovato l’amore.