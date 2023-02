Daniele Dal Moro è una furia contro Edoardo: “Vuoi che ti dica cosa mi hanno detto in confessionale?” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 27 Febbraio 2023

GF Vip 7

L’acceso litigio al GF Vip tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria

A poche ore dalla diretta del GF Vip 7 nella Casa è scoppiato un acceso litigio tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria che non se le sono certo mandate a dire. Tutto è partito dal volto di Forum e Tavassi che in cortiletto stilavano una lista delle persone più permalose del reality. E proprio per Donnamaria al secondo posto ci sarebbe Dal Moro.

Questa battuta non è piaciuta al diretto interessato (i due un tempo erano molto amici) e così è partita la discussione. “Quante volte hai speso una parola per me?”, ha iniziato Daniele aggiungendo di essere stanco di doversi difendere anche da lui che fino a poco tempo fa considerava una spalla. “E quante volte le ho spese in negativo?”, si è difeso Edoardo sostenendo di non aver mai detto qualcosa di offensivo nei suoi confronti.

Sono quindi iniziate una serie di accuse reciproche da parte dei due vipponi andando a ripescare episodi passati. Daniele ha accusato Edoardo di essere scorretto e di comportarsi da gradasso solo a parole. Donnamaria ha replicato di essere invece sempre stato onesto e che il loro rapporto è degenerato per una battuta fatta in passato.

Siamo quindi arrivati alla famosa conversazione nel van fatta a microfoni staccati, in cui Edoardo Donnamaria avrebbe riso alla battuta di Tavassi sull’orientamento sessuale di Daniele Dal Moro. Quest’ultimo ha detto di non averla gradita, ma il volto di Forum ha risposto di non averne preso parte. E sono volate anche parole grosse.

Daniele: -“Vuoi che ti dico cosa mi hanno detto nel confessionale? Meglio che ti metti la lingua nel culo”



COME CI SI TATUA UN VIDEO? 🔥#gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/1OAoU87YnK — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 27, 2023

Così Daniele lo ha accuato: “Sei un leone a parole, solo con Antonella”. Dopo aver fatto notare di aver provato più volte a far fare loro pace, ha detto: “Edoardo, tu non sei un amico”.

Donnamaria si è quindi sentito offeso. Ha detto di non sentire di aver ricevuto molto supporto e amicizia da Daniele. Mentre lui ha concluso sottolineando di aver davvero creduto nel loro rapporto: “Che tu ci creda o no, prima a te ci tenevo”. La discussione è andata avanti per molto, come detto, e alla fine i due si sono semplicementi separati.

Sicuramente se ne parlerà nella puntata di stasera. Intanto potete vedere il video di quanto è successo QUI sul sito del Grande Fratello.