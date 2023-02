Daniele ha visto in confessionale il video con le frasi di Tavassi? La regia censura la confessione

NEWS

Debora Parigi | 24 Febbraio 2023

Il GF Vip blocca Tavassi dal raccontare cosa è successo in confessionale con Daniele

La puntata di ieri del GF Vip 7 è stata ricca di colpi di scena e ha visto quattro vipponi finire direttamente al televoto per aver fatto un’azione che va contro il regolamento. In pratica Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria si sono riuniti nel van, hanno staccato alcuni microfoni e si sono detti della confessioni intime. Inoltre Donnamaria ha detto di aver avuto contatti con l’esterno quando è uscito per le votazioni regionali, incontrando is uoi genitori.

Tra confessioni e battute, Tavassi ha anche scherzato sull’orientamento sessuale di Daniele. Questa è stata una delle frasi che il GF Vip è riuscito a captare ed è stata fatta sentire in puntata. Subito dopo il fratello di Guendalina è andato a parlare con Dal Moro per spiegargli meglio cosa è successo.

Oggi pomeriggio Edoardo Tavassi ha parlato di questa cosa con altri vipponi dentro al van. E ha raccontato di come avesse spiagato a Daniele che appunto era una battuta come fa spesso direttamente a lui, anche se più spinta. Inoltre ha aggiunto che sono andati insieme in confessionale in cui hanno visto il video di quella frase e ne hanno parlato. Poi ha detto che lì dentro si è messo a ridere con Piera, la psicologa del reality.

È a questo punto che si sente la voce di uno della redazione del Grande Fratello che ha richiamato Tavassi, bloccando quindi il suo racconto. E infatti il vippone ha smesso di parlare e ha voluto cambiare discorso con i suoi compagni di reality.

Non sappiamo perché la redazione abbia fermato il suo discorso. Probabilmente perché i vipponi non devono raccontare cosa accade dentro il confessionale, specialmente quando si confrontano con persone della redazione.