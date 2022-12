NEWS

Nicolò Figini | 18 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il chiarimento tra Edoardo e Antonella Fiordelisi

Non molto tempo fa Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno messo un punto al loro rapporto dentro la casa. Nella diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip su Canale 5 ci sono state varie discussioni. Una di queste, però, è andata in onda nella notte. Si tratta di un dialogo tra i due vipponi appena citati. Si sono ritrovati in giardino per parlare e per mettere in chiaro a che punto sono della loro relazione. Sarà davvero finita?

Edoardo, molto provato, ha affermato di essere stato molto male nell’ultimo paio di giorni: “Sono stato malissimo, non sono mai stato così male qua dentro come negli ultimi due giorni. Qua dentro senza di te non riesco a stare. Ogni cosa che devo fare, se non sto bene con te, mi sembra impossibile“. Gli ex innamorati hanno quindi discusso di quanto accaduto nella settimana appena trascorsa. Donnamaria le ha detto di essere una sadica, ma lei allo stesso tempo gli dice di essere anche masochista.

A questo punto Edoardo le pone una domanda: “Ti è piaciuto stare così come sei stata in questi giorni?“. Antonella Fiordelisi ha risposto di no, ma lo ha fatto in modo che anche lui stesse male, il tutto con un sorrisetto in faccia. Allora il concorrente ha chiesto ancora: “Capisci che così non potrà mai funzionare?“. Tra i vari argomenti anche l’imitazione di Oriana e il rapporto con Micol. (QUI potete recuperare il video completo sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip). Non sappiamo come andranno avanti le cose tra i vipponi. Faranno pace definitivamente? Oppure si separeranno?

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Forse i nuovi concorrenti che entreranno nella casa porteranno ulteriori squilibri ma staremo a vedere. Entrambi, ad ogni modo, tengono l’uno all’altra quindi chissà che cosa riserverà loro il futuro. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.