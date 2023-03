NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2023

GF Vip 7

La replica di Daniele Dal Moro

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Daniele Dal Moro, che ha replicato alla mamma di Nikita Pelizon, che ha parlato di lui. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando la madre della modella si è collegata in una room Twitter con le Nikiters, le fan di sua figlia. A un certo punto la mamma di Nikita ha iniziato a parlare proprio di Daniele e del rapporto con la Pelizon, sostenendo che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia “problemi di personalità multiple”. Il video con le dichiarazioni della madre della Vippona ha in breve fatto il giro del web, e le sue parole sono state riprese anche da FanPage:

“Noi abbiamo in famiglia problemi di personalità multiple, mia madre era bipolare. Io so benissimo che Daniele ha almeno due personalità, una buona e una cattiva. Non sappiamo mai cosa dirà, cosa farà, non arrabbiatevi con lui. Non voglio dire niente, ma Nikita qualcosa di buono nel suo cuore l’ha sentito altrimenti non ci avrebbe tenuto così tanto a lui. Lei ha visto una persona da aiutare, ha l’istinto di assistente sociale avendo studiato. Lei lo sente dentro. Se si è messa vicino a lui, sapeva che lui aveva bisogno”.

Dopo aver scoperto quanto accaduto, a intervenire sui social è stato proprio Daniele Dal Moro, che su Twitter ha deciso di replicare alla mamma di Nikita Pelizon. Con un commento che non è passato inosservato, l’ex tronista ha dichiarato:

“Lo so benissimo che la signora ha almeno due personalità, una intelligente e una meno. Quindi non possiamo mai sapere cosa dirà. Questa volta c’è capitata quella meno intelligente, pazienza. Ma non arrabbiatevi con lei. Qualcosa di buono nel mio cuore l’ho sentito”.

Nel mentre in questi giorni Daniele Dal Moro è tornato a essere attivo sui social, e in molti attendono con ansia il momento in cui riabbraccerà Oriana Marzoli. Ma cosa accadrà tra i due dopo la fine del GF Vip? Non resta che attendere per scoprirlo.