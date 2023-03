NEWS

Andrea Sanna | 18 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole di Daniele Dal Moro dopo la squalifica

Ieri, nel tardo pomeriggio, Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7. Come reso noto dal comunicato la decisione è arrivata a seguito di numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane”. Sempre dalla nota, però, si apprende che dopo la puntata avrebbe utilizzato “espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi”, che vanno contro la nuova linea imposta da Pier Silvio Berlusconi.

La decisione sembra aver diviso il pubblico, tra chi si è detto d’accordo con questa presa di posizione e chi, invece, totalmente contrariato. Intanto Daniele Dal Moro poco dopo la comunicazione è tornato in possesso dei suoi social e ha subito postato una storia su Instagram con una sua foto e queste parole: “Dopo vi racconto due cosette. Intanto grazie a tutti”, ha scritto come primo messaggio.

Instagram Stories – Daniele Dal Moro

A seguire Daniele Dal Moro ha pubblicato anche un post su Instagram, dove si è lasciato andare a un lungo sfogo, con la promessa che tornerà a raccontare qualcosa…

“Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi.. Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti.

Ve ne sarò sempre riconoscente”, ha detto Daniele Dal Moro rivolgendosi al proprio pubblico per poi ringraziare tutti coloro che quattro anni fa e oggi gli hanno mostrato affetto.

Poi una stoccata dopo la squalifica: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato… E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”. Cosa avrà voluto dire Daniele Dal Moro? Vedremo se tornerà a parlarne attraverso i social o mediante qualche intervista.