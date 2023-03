NEWS

Nicolò Figini | 17 Marzo 2023

La squalifica di Daniele Dal Moro

Nessuno se lo aspettava, ma a sorpresa il Grande Fratello Vip ha annunciato la squalifica di Daniele Dal Moro. Attraverso un comunicato rilasciato proprio tramite il profilo Twitter ufficiale è stato scritto il seguente messaggio:

“Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”.

Al momento non sappiamo cosa sia effettivamente accaduto, ovvero quale sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Diversi utenti, però, pensano che si tratti di un video che ha fatto il giro del web nella giornata di oggi. Nel filmato, infatti, vediamo il vippone mentre scherza con Oriana Marzoli. In quel momento, però, qualcosa va storto e per sbaglio la concorrente si fa un po’ male al collo. Sicuramente il gesto è stato involontario.

Oriana non se l'è presa per il trucco, ma perché Daniele le ha stretto il collo con una ferocia disumana facendole male. #gfvip #oriele #orianistas pic.twitter.com/E2ULlgjW2T — Fabiana Alba (@__Fabiana___) March 17, 2023

Tuttavia diversi utenti hanno chiesto a gran voce la sua squalifica dal Grande Fratello Vip. Visto il cambio di rotta deciso dalla produzione, quindi, Daniele Dal Moro ha subito dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. Nelle prossime ore lo vedremo tornare sui social e solo allora commenterà questa situazione. Non ci resta che fare altro che aspettare la sua reazione.

Si tratta, come sappiamo, della seconda squalifica a causa dei richiami dovuti alle nuove linee guida. Il primo è stato Edoardo Donnamaria in diretta su Canale 5. Seguiteci per non perdervi tante altre news.