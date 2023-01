NEWS

Nicolò Figini | 24 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il confronto tra Donnamaria e Daniele Dal Moro

Questa notte, dopo la puntata andata in onda su Canale 5, al Grande Fratello Vip si è consumato uno scontro tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo è rimasto offeso per delle frasi che sono state dette nel corso della diretta: “Se il pensiero che tu hai di me è quello di uno che si infila in tutte le discussioni…“. L’altro però ha tentato di chiarire il suo punto di vista: “Lasciami spiegare… Il fatto che tu sia in tutte le dinamiche è un dato di fatto. Sono rimasto deluso dai tuoi atteggiamenti“. Daniele, però, crede di essere una persona coerente e che non cerca mai le clip.

Donnamaria ha detto di vederlo come una persona tutta d’un pezzo, ma con Oriana, Antonella e Antonino lo ha visto cambiare atteggiamento all’improvviso dopo alcune discussioni. Dal Moro ha proseguito affermando di vedere Edoardo come una persona diversa rispetto a prima: “Con Antonella mi sono ricreduto. Tu sei l’unica persona a cui ho dato il mio cuore come faccio con un amico. Per me il rapporto di amicizia va oltre queste cose“. Alla fine dei conti il vippone non ritiene di essere incoerente perché non ha mai modificato il proprio pensiero.

Daniele Dal Moro ha anche accusato Donnamaria di non aver capito niente di lui nonostante siano quattro mesi ormai che sono rinchiusi al GF Vip: “Vedere che io faccio un cambiamento che a me costa fatica… Vedere che se anche mi sforzo le persone possono pensare ciò che pensi tu… Ci rimango male“. Edoardo risponde: “Questo è il gioco. Io ho fatto un commento negativo, ma a te sono affezionato. Sono rimasto male per come è finita la nostra amicizia“. Fatto sta che non hanno risolto nulla e li vedremo discutere anche prossimamente.

