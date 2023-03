Gli allievi di Amici 22 scoprono che Malgioglio è uno dei giudici del serale ed esplodono di gioia

NEWS

Debora Parigi | 17 Marzo 2023

Amici 22

La reazione degli allievi di Amici 22 a Cristiano Malgioglio giudice

Questo pomeriggio, venerdì 17 marzo, Uomini e donne non è andato in onda. Al suo posto Canale 5 ha trasmesso uno speciale di Amici 22 chiamato “Verso il Serale” in cui abbiamo visto cosa è successo in casetta nei giorni che sono trascorsi dall’ultima registrazione del pomeridiano alla prima del Serale. Tra riunioni con i prof di appartenenza, guanti di sfida e conoscenza su come si svolgerà il Serale, gli allievi sono venuti a sapere chi saranno i giudici di questa seconda parte del programma.

Come vi abbiamo già riferito alcuni giorni fa, i tre giudici saranno Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Riuniti sulle gradinate, i ragazzi hanno scoperto i nomi di questi tre professionisti del settore dell’arte mostrandosi molto felici e soddisfatti. Ma soprattutto hanno avuto una reazione davvero euforica quando è stato fatto il nome di Malgioglio.

L’artista è stato presentato per ultimo e in realtà in tanti lo avevano già riconosciuto dopo pochi secondi di video di presentazione, senza che fosse mostrato il suo volto. Quando poi è apparso il suo nome sullo schermo, la casetta è esplosa. Sguardi piacevolmente sorpresi da parte degli allievi. Espressioni di pura gioia e onore nell’esibirsi di fronte a lui. Tutti i ragazzi erano davvero felici di questo nome, come si vede nel video qui sotto.

La registrazione della prima puntata del Serale di Amici 22 è già avvenuta. Vi abbiamo riportato le anticipazioni ieri. La puntata andrà in onda sabato 18 marzo alle 21.25 su Canale 5 e si svolgerà come le precedenti due edizioni. Quindi in questa prima puntata ci saranno già due eliminazioni. La prima sarà diretta dopo la prima manche. E la seconda avverrà con un ballottaggio tra gli eliminati provvisori della seconda e terza manche. Sappiamo già con certezza chi è il primo eliminato. Mentre per il secondo abbiamo dei rumor, perché lo sapremo definitivamente solo domani.