Daniele Dal Moro vuole che Oriana abbandoni il GF Vip spagnolo e sbotta su Instagram

Spettacolo

Debora Parigi | 23 Settembre 2023

Il nuovo sfogo di Daniele Dal Moro perché gli manca Oriana Marzoli

La telenovela che vede protagonisti Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli va ancora avanti. Quale Beautiful? Tanto per citare la più longeva. I due ex vipponi del Grande Fratello sono mesi che tengono incollati i fan riguardo le loro vicende. Tra tira e molla, litigate enormi e pace fatta, frecciatine sui social e frasi d’amore smielate, adesso c’è un nuovo capitolo. Oriana è fatti dentro la Casa del GF spagnolo come concorrente, quindi la coppia è divisa.

Lui doveva farle una sorpresa, ma non gli è stato permesso, tanto che abbiamo assistito a scene incredibili con lei disperata e in lacrime e lui arrabbiatissimo. In pratica la redazione aveva messo Oriana di fronte a un bivio: pagare 12 mila Euro per vedere il fidanzato (che sarebbero stati decurtati dal montepremi generale) oppure rifiutare. Lei avrebbe voluto parlare con Daniele, ma alla fine ha rifiutato poiché la questione soldi riguardava anche gli altri concorrenti.

Sia Oriana che Daniele se la sono presa con la produzione per essere stati “crudeli” in questo gioco. Poi Daniele si è sfogato sui social sbottando e dicendo che la fidanzata non doveva essere dentro al reality spagnola. “Per me tutto quello che sta succedendo è una follia. Anche che la mia ragazza sia ancora lì dentro. Ci tenevo solo a dire questo”, aveva scritto nelle stue storie di Instagram.

E adesso, a distanza di alcuni giorni, è arrivato un nuovo sfogo, sempre attraverso i social. Nelle storie del suo profilo Instagram Daniele Dal Moro ha infatti scritto: “Non sono felice, non va tutto bene. Non vorrei che restasse lì dentro. Dovete farvi i ca**i vostri perché non sapete nulla”.

Notiamo un grande malessere in Daniele, dovuto appunto alla lontananza della sua Oriana Marzoli. E per l’ex vippone, la fidanzata dovrebbe uscire dal gioco e tornare a casa. L’ultima frase, piena di rabbia, dovrebbe essere indirizzata a tutti gli hater. Ci sono infatti sul web molti utenti che, forse stufi delle loro vicende, attaccano spesso Daniele e Oriana e criticano anche quello che sta succedendo ultimamente.