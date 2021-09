Daniele Giannazzo aka Daninseries ospite del Lucca Comics 2021

Daniele Giannazzo al Lucca Comics 2021

Il Lucca Comics & Games 2021 è pronto finalmente a tornare con le dovute restrizioni, e tra i tanti ospiti troviamo in elenco anche Daniele Giannazzo. meglio conosciuto dal pubblico come Daninseries.

L’edizione del Lucca Comics quest’anno sarà molto diversa e si estenderà su tutto il territorio cittadino, dal Palazzetto dello Sport al polo fieristico, alle piazze per passare al centro storico.

L’evento, che torna dunque in presenza, vedrà tra i protagonisti anche Daniele Giannazzo e ospiterà la bellezza di 20 mila persone al giorno. Ognuna di esse dovrà essere munita di biglietto (oltre che di Green Pass), con un’area riservata ai cosplayer. Questo permetterà di vivere l’evento in piena sicurezza.

La data d’inizio del Festival è prevista per il 29 ottobre 2021, dalle 11:30 alle 20:30 e poi da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre dalle 09:00 alle 19.30. Come mostrato nella locandina le mostre avranno inizio invece dall’8 ottobre al 1° novembre, mentre i Camfire dal 22 ottobre al 1° novembre.

Come vi abbiamo spiegato saranno tanti i personaggi noti che troveremo durante la 55esima edizione del Lucca Comics & Games 2021. Tra questi Daniele Giannazzo, o Daninseries se preferite, che 2013 ha creato una community che raccoglie news, anticipazioni e curiosità sulle serie TV e non solo. Esperto di serie TV, web manager e influencer, scrive anche per diverse testate giornalistiche di spicco.

