1 Dario Schirone al Serale di Amici

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 21 e anche oggi non sono mancate grandi emozioni. Abbiamo infatti assistito non solo a ben due eliminazioni, ma anche all’ingresso di Dario Schirone, che ha battuto Mirko Masia dopo una sfida immediata voluta da Veronica Peparini. Il ballerino così, che poco prima si era anche scontrato con Carola, perdendo, ha ottenuto un banco all’interno della scuola, coronando così il suo sogno. In questi minuti però sono già emerse alcune curiosità sul nuovo allievo del talent show, che naturalmente non sono passate inosservate. Ma vediamo di cosa si tratta.

Come emerge dal suo profilo social infatti, abbiamo appreso che Dario già da tempo conosce molto bene Veronica. Schirone è infatti è da anni un allievo della Peparini e ha avuto modo di collaborare con lei in varie occasioni. Ma non solo.

Qualche anno fa infatti Dario Schirone, prima di diventare un allievo di Amici 21, sempre grazie a Veronica Peparini ha avuto modo di esibirsi durante una puntata del Serale! Parliamo di un episodio accaduto durante l’edizione numero 16, quando tra i concorrenti del talent di Maria De Filippi c’era Sebastian Merlo, attuale professionista della scuola. Ecco lo scatto condiviso lo scorso anno da Dario sui social, che mostra la sua esibizione al Serale.

Nonostante Dario abbia già avuto modo di collaborare con Veronica Peparini, senza dubbio nelle prossime settimane il ballerino avrà modo di crescere e di migliorare sempre più. Ma cosa accadrà durante il suo percorso? Non resta che attendere per scoprilo.