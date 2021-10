1 Il ballerino Dario di Amici 21 conosceva già Veronica Peparini

Oggi pomeriggio nella puntata andata in onda di Amici 21 abbiamo visto la sfida del tutto inaspettata tra Mirko e Dario. Il primo ballerino aveva appena riconquistato la maglia tanto agognata ed era felice. La Peparini, però, ha voluto chiedere una nuova sfida immediata tra lo studente e lo sfidante che aveva appena perso la gara con Carola. Veronica ha tessuto le lodi di Dario e più volte ha ripetuto quanto fosse bravo e capace. Non solo in puntata, ma anche nella lettera scritta in precedenza e mandata in onda nel daytime.

Pare, però, che il web abbia avuto le prove secondo le quali la maestra del talent e il ballerino, che alla fine ha battuto Mirko, si conoscono da diversi anni, prima di Amici 21. Qui sotto, infatti, vediamo delle foto risalenti addirittura al 2018. Capiamo, infatti, che ha studiato nella sua scuola accanto anche ad Andreas. Nelle descrizioni delle foto, per esempio, leggiamo: “Me ne torno a casa con il cuore pieno di emozioni” oppure ancora “Grazie Veronica Peparini e Andreas Muller per tutto quello che mi trasmettete a ogni lezione“. Nel 2019, invece, un’altra immagini li ritrae abbracciati e nella descrizione vediamo le emoji di un cuore e un fiore.

DARIO BALLA CON VERONICA DA UNA VITA E LEI NON POTEVA ASPETTARE UNA SETTIMANA IN PIÙ PER ENTRARE?!?!?!? #Amici21 pic.twitter.com/f8Rp9DOemW — C𝔥𝔦𝔞ッ (@_principess) October 3, 2021

Non finisce qui. Parlando del nuovo studente di Amici 21, inoltre, alcuni lo chiamano anche raccomandato. Qui, infatti, possiamo vedere altre foto. Notiamo, per esempio, che dovrebbe aver preso parte al videoclip di Random per quanto riguarda la canzone dal titolo “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa“. Per annunciarlo, infatti, ha postato l’anno scorso un post in compagnia di Veronica e Andreas dove ha scritto: “È uscito il videoclip di Random ‘Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa’ dove ho avuto l’onore di conoscerlo e partecipare“.

