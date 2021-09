Chi è Carola Puddu di Amici 21? Età, vita privata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Carola Puddu, ballerina di Amici 21, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Carola Puddu

Carola Puddu età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Carola Puddu. La ballerina di Amici 21 nasce a Selargius, in provincia di Cagliari nel 2001. La sua età dunque è di 20 anni.

Non conosciamo tuttavia la sua data di nascita esatta. Sconosciute le informazioni anche circa la sua altezza e il suo peso.

Quello che sappiamo è che fin da bambina si avvicina al mondo della danza, da sempre sua grande passione.

Ma vediamo cosa sappiamo della vita privata di Carola Puddu.

Vita privata

Anche della vita privata di Carola Puddu non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se la ballerina di Amici 21 sia fidanzata.

Tuttavia non conosciamo la risposta.

Ma scopriamo dove poter seguire Carola sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Carola di Amici 21: Instagram e social

In molti si chiedono dove è possibile seguire Carola Puddu sui social e in particolare su Instagram.

La ballerina di Amici 21 ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già più di 27 mila follower.

Su Instagram la Puddu condivide con i fan i momenti più belli della vita privata e della sua carriera.

Ma vediamo adesso cosa sappiamo della carriera di Carola di Amici 21.

Carriera

La carriera di Carola Puddu inizia all’età di 9 anni, quando entra a far parte della Scuola di Danza dell’Opera di Parigi e vince una borsa di studio di sei mesi. La ballerina di Amici 21 supera a pieni voti l’esame di ammissione e diventa la prima allieva sarda a far parte della scuola parigina.

Carola si trasferisce così in Francia, dove insegue il suo sogno. In seguito la Puddu si sposta in Canada, per studiare al Canada’s National Ballet School. A metà 2018 la danzatrice ha un brutto infortunio al ginocchio, che l’ha costretta a smettere di ballare per diversi mesi.

Sempre in Canada Carola Puddu avrebbe dovuto iniziare a lavorare come ballerina professionista. Tuttavia a causa del Covid il teatro che le aveva offerto un contratto ha chiuso.

Dopo essersi ripresa dall’infortunio la ballerina è tornata a Cagliari. A settembre 2021 però per lei arriva un’altra grande opportunità: Amici 21! Vediamo cosa sappiamo del suo arrivo all’interno del talent show.

Carola Puddu ad Amici 21

Domenica 19 settembre su Canale 5 è partito ufficialmente Amici 21. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi quest’anno è tornato con ben due mesi di anticipo e nel corso della prima puntata abbiamo già fatto la conoscenza della nuova classe. Tra gli allievi c’è anche Carola Puddu, che ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza, che senza dubbio le regalerà grandi soddisfazioni. Nella scheda di presentazione la ballerina ha così affermato:

“Ballare per me è una certezza. Può succedere qualsiasi cosa. Posso essere ovunque nel mondo, ma so che quello non cambierà mai”.

Carola Puddu dopo essersi esibita ha subito conquistato il pubblico e ha fatto breccia nel cuore di Alessandra Celentano, che ha così deciso di concederle un banco. La maestra ha infatti visto del grande potenziale nella ballerina e ha scelto di iniziare un percorso formativo con lei.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Amici 21 oltre a Carola? Andiamo a scoprirli insieme.

I concorrenti di Amici 21

Oltre a Carola Puddu a partecipare ad Amici 21 ci sono tanti altri concorrenti. Facciamo dunque la loro conoscenza. Gli allievi di canto, che saranno guidati da Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sono:

I ballerini di Amici 21, che verrano invece seguiti da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini, sono:

Ma scopriamo ora il percorso di Carola Puddu all’interno della scuola di Amici 21.

Il percorso di Carola ad Amici 21

Il percorso di Carola Puddu ad Amici 21 inizia ufficialmente il 19 settembre. Proprio Alessandra Celentano infatti ha deciso di concedere un banco all’interno della scuola alla ballerina, che ha così ottenuto la tanto desiderata maglia. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana: Carola dopo aver ottenuto un banco nella scuola di Amici 21 ha iniziato a frequentare le prime lezioni con Alessandra Celentano.

(IN AGGIORNAMENTO)

