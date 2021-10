Mirko Masia eliminato da Amici 21. In studio scoppia il caos tra Alessandra e Veronica, ma c'è una sorpresa per il ballerino.

Mirko Masia lascia Amici 21

Momenti di grandi emozioni oggi ad Amici 21. Nel corso della nuova puntata infatti Mirko Masia ha lasciato la scuola, dopo aver affrontato una sfida immediata. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come sappiamo la scorsa settimana Alessandra Celentano aveva sospeso la maglia al suo allievo, che oggi si è così esibito per riottenere il banco. Mirko stavolta ha così convinto la sua insegnante ed è così rientrato a far parte della classe. Tuttavia a quel punto è intervenuta Veronica Peparini.

Chi ha seguito il daytime sa bene che la professoressa aveva chiesto di mandare Masia in sfida con Dario, un ballerino a cui lei era particolarmente interessata. Avendo la maglia sospesa però Mirko non ha potuto affrontare la sfida, e così Dario si è scontrato con Carola, e a vincere è stata proprio quest’ultima. Quando però l’allievo della Celentano ha riottenuto la maglia, la Peparini ha chiesto che ci fosse una sfida immediata tra Dario e Mirko ed è così partita la gara.

La giudice Francesca Bernabini ha dunque deciso di fare entrare proprio Dario, che è così diventato un allievo della scuola. Mirko Masia così è stato eliminato da Amici 21 ma per lui c’è stata una sorpresa. Proprio la Bernabini infatti, avendo visto in lui un talento, ha affermato che farà di tutto per fare avere una borsa di studio al ballerino, che potrebbe così avere la possibilità di studiare con alcuni grandi maestri.

L’eliminazione di Mirko nel mentre ha scatenato caos in studio. Alessandra Celentano ha infatti duramente attaccato Veronica Peparini, accusandola di aver voluto puntare per la sfida con Dario sull’allievo con più problematiche. Tra le due c’è così stato un accesso confronto, e anche sul web in molti si sono schierati dalla parte di Alessandra. Masia nel mentre ha lasciato lo studio, ma a lui va il nostro più grande in bocca al lupo.

