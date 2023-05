Davide Donadei, auto danneggiata da un hater: “Ci saranno conseguenze serie”

NEWS

Debora Parigi | 17 Maggio 2023

Davide Donadei

Atto vandalico all’auto di Davide Donadei

Da quando Davide Donadei ha concluso la sua esperienza al GF Vip sembra che qualcuno ce l’abbia con lui. Varie cose gli sono successe in questo periodo e spesso è stato al centro del gossip sempre per le vicende legate al rapporto con l’ex Chiara Rabbi. E ha subito anche varie offese a mezzo social che lui ha sempre denunciato. Ma adesso a quanto pare qualcuno è andato oltre.

L’ex tronista di Uomini e donne ed ex gieffino ha pubblicato alcune ore fa un post sul suo profilo Instagram. Nella prima foto vediamo lui, ma nelle altre due c’è un particolare della sua auto che è stata danneggiata. Si vedono dei graffi e una fitta sulla carrozzeria. Da quanto scritto da Davide, si tratterebbe di un atto vandalico indirizzato proprio a lui e quindi non a un incidente come può capitare a chiunque quando lascia l’auto parcheggiata. Ecco cosa ha scritto lui sui social:

“La prima foto rappresenta un semplice Davide che si mette in posa per uno scatto che cattura un momento tranquillo. Ero con amici e spesso scatta il ‘oh facciamo una foto dai’ in totale serenità. Continuando a scorrere, troverete ciò che molti di voi considerano ‘normale’. Normale perché, a causa di due programmi televisivi e quattro follower in più, devo subire tutto questo: una macchina rovinata, graffiata, insulti pesanti ovunque e chi più ne ha più ne metta”.

Questa volta, però, Davide Donadei prenderà dei seri provvedimenti con tanto di prove. L’ex protagonista del GF Vip ha infatti installato delle telecamere nella sua auto, quindi il colpevole sarà subito trovato. Ecco che quindi ha invitato la persona a farsi avanti e risolvere la questione in tranquillità, altrimenti si rivolgerà alle forze dell’ordine: “Peccato però che ho installato una telecamera di recente e questa volta ci saranno conseguenze serie. Quindi, caro individuo, ti do due possibilità: la prima è che tu venga da me, prendiamo un caffè e tu mi spieghi il senso di tutto ciò, e io farò finta di niente. La seconda opzione è una bella denuncia. È assurdo”.