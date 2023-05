NEWS

Nicolò Figini | 17 Maggio 2023

GF Vip 8

Gli opinionisti del GF Vip 8

Anche se mancano ancora diversi mesi all’inizio del GF Vip 8 si sta già pensando a tutti i dettagli, In questo lasso di tempo, infatti, verranno scelti i concorrenti e si cercherà di contattarli per convincerli a partecipare al reality di Canale 5. Se conduttore rimarrà lo stesso, grande curiosità aleggia per quanto riguarda le opinioniste. Al momento sembra certo il ritorno di Orietta Berti:

“A settembre 2023 Alfonso Signorini tornerà alla guida di nuova edizione del Grande Fratello. Per il reality, come anticipato, un ritorno al passato con una durata ridotta e la presenza di concorrenti nip. Una piccola rivoluzione che potrebbe riservare diverse sorprese, al fianco di Signorini dovrebbe esserci ancora una volta Orietta Berti.

La cantante pare sia pronta per il bis (Dagospia ha svelato il suo cachet di 10 mila euro a puntata), il contratto della cantante, com’è noto, prevede anche la realizzazione di uno show in due puntate che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione”.

Meno certo il ritorno di Sonia Bruganelli. Per tale ragione si sta vociferando da tempo che la nuova opinionista del GF Vip 8 potrebbe essere Giulia Salemi. Nella scorsa edizione l’influencer si era occupata dello spazio social. Tuttavia, adesso si sta facendo strada un nuovo nome. Stiamo parlando di Giuseppe Cruciani.

Si tratta del giornalista e conduttore radiofonico de “La Zanzara“. Tuttavia si parlerebbe di “scheggia impazzita” e Giuseppe Candela ha scritto su Dagospia:

“Il padrone di casa vorrebbe spiazzare tutti, ha annotato nella sua lista di nomi quello di Giuseppe Cruciani ma il giornalista è considerato una mina vagante. Molto difficilmente potrebbe ottenere l’ok da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto al reality un cambio di rotta”.

Che cosa succederà non si sa ancora. Si tratta solamente di indiscrezioni e per il momento non c’è nulla di certo. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul GF Vip 8.