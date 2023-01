Non solo Arianna, Davide Donadei avrebbe tradito l’ex Chiara con altre due donne

NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Gennaio 2023

GF Vip 7

La confessione di Giaele De Donà

Una delle Vippone più amate del Grande Fratello Vip 7 è di certo Giaele De Donà, che fin dal primo momento ha attirato l’attenzione su di sé. Come ormai tutti sappiamo infatti inizialmente la modella ha fatto discutere per via del suo matrimonio aperto con l’imprenditore americano Brad, che per settimane è stato sulla bocca di tutti. In seguito Giaele è finita al centro dell’attenzione per via del breve flirt avuto con Antonino Spinalbese, col quale sembrava esserci un interesse reciproco. Nelle ultime ore come se non bastasse la De Donà è nuovamente finita sulla bocca di tutti. Stando a quanto raccontano alcuni utenti su Twitter, e come riporta anche FanPage, sembrerebbe che Giaele abbia perso la sua collana di diamanti all’interno della casa.

La Vippona avrebbe confidato l’accaduto ad Antonella Fiordelisi, che a quel punto avrebbe replicato affermando che una sua cara amica, prima della partenza del reality, le avrebbe consigliato di non portare com sé oggetti di valore. Attualmente non è ancora chiaro quello che sarebbe accaduto. Tuttavia si ipotizza, sempre come riportano in molti su Twitter, che il responsabile sia qualcuno di esterno.

Poche ore fa come se non bastasse, Giaele De Donà ha ammesso anche di sentire la mancanza di Antonino Spinalbese, che attualmente si trovava in ospedale per alcuni accertamenti. Queste le parole della modella in merito:

“Sono un po’ pentita, ho fatto un mese con lui dove me lo sono vissuto male. Ci sto male anche per questo. Ho comunque perso un mese, dove ho voluto fare la dura e la testarda, quando lui ha fatto tantissimo per me fin dall’inizio. È stato un mese buttato via, potevamo viverci questa esperienza a pieno. Mi sono ripromessa che quando entra voglio davvero riuscire a vivermi questo resto d’esperienza che abbiamo assieme bene, sereni, felici, senza farmi condizionare. […] È una persona così importante che quando sto senza di lui ci sto veramente male. Non hai idea com’è stare dentro a questa casa senza vederlo…terribile. Ogni posto me lo ricorda, è una cosa assurda“.