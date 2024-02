Chi sono i Santi Francesi? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 6 Febbraio 2024

Chi è

Tutte le informazioni sul duo chiamato Santi Francesi, famosi per X Factor 2022, chi sono i componenti, la loro età, da dove vengono, la carriera e come seguirli sui social.

Chi sono i Santi Francesi

Nome della band: Santi Francesi

Nome componenti: Alessandro De Santis e Mario Francese

Anno di formazione: 2015

Luogo di formazione: Piemonte

Genere musicale: pop, indie, elettronico

Instagram: @santifrancesi

Twitter: @SANTIFRANCESI

Facebook: SantiFrancesi

Santi Francesi età, componenti e biografia

Conosciamo meglio chi sono i Santi Francesi attraverso la loro biografia, provenienza, età e nomi dei componenti. Il duo è formato da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico). Come si nota, la scelta del nome del gruppo è l’unione dei loro cognomi. Si sono incontrati in uno studio nel 2015 dove Mario stava incidendo dei brani e da lì hanno iniziato a collaborare.

Riguardo la loro biografia, non abbiamo molte informazioni, quindi non sappiamo le loro date di nascita esatte. Dovrebbero avere Alessandro De Santis 23 anni di età e Mario Francese 24 anni. Sono originari di Ivrea (Piemonte). Non abbiamo invece informazioni sulla loro altezza, peso e segno zodiacale. Per quanto riguarda i tatuaggi, Alessandro De Santis ne ha alcuni visibli sul braccio, Mario invece sembra non averli.

Vita privata

Passiamo adesso alla vita privata e sentimentale dei Santi Francesi. Purtroppo anche in questo caso non abbiamo molte informazioni. Alessandro De Santis e Mario Francese sono fidanzati o sono single? Possiamo dirvi che Alessandro De Santis ha una fidanzata ed è l’attrice Matilda De Angelis.

Riguardo i loro studi e la loro vita oltre la musica non conosciamo praticamente nulla, a parte il fatto che si conoscono da sette anni e hanno sempre lavorato insieme.

Dove seguire i Santi Francesi: Instagram e social

Per quanto riguarda i social, come possiamo seguire i Santi Francesi e dove? Vi segnaliamo subito il loro profilo Instagram che ha un grandissimo seguito. Entrambi hanno dei profili Instagram personali che si trovano nella biografia del profilo del duo.

I due cantanti possono essere anche seguiti su Twitter. Inoltre hanno una pagina Facebook.

Per ascoltare la loro musica, invece, c’è il profilo Spotify.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera dei Santi Francesci, Alessandro De Santis e Mario Francese si conoscono dal 2015. E la loro formazione ha avuto vari componenti, anche diversi, ma alla fine sono rimasti solo loro. La loro musica è cupa ma gioiosa, solenne ma scanzonata, tagliente ma romantica. Offre una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da un “cinismo colorato”, con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento. Il tutto con un’enfasi che accomuna i ventenni di oggi ad alcuni grandi poeti del passato.

Nel 2019 hanno pubblicano il loro primo fortunato album “Tutti Manifesti”. Hanno proseguito la loro carriera musicale esibendosi su tantissimi palchi italiani, facendo conoscere al pubblico la loro inedita proposta artistica. Hanno raccolgono successi e interessi nel panorama degli artisti emergenti.

Probabilmente i nomi Alessandro De Santis e Mario Francese e i loro volti qualcuno li ha già visti. Ed infatti è così, ma insieme a loro c’era anche un altro componente. Insieme hanno partecipato ad un famosissimo talent.

Amici 17

I Santi Francesi prima si chiamavano The Jab, oltre ad Alessandro e Mario c’era anche Davide Buono. E i tre decisero di partecipare alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel talent ebbero molto successo e piacquero al pubblico. Sul palco portarono alcuni dei loro inediti. Quell’edizione fu vinta da Irama.

Summertime

Nel 2022, il loro singolo “Giovani Favolosi” è stato inserito nella soundtrack della terza stagione di Summertime.

X Factor 2022

Nel 2022 i Santi Francesi hanno deciso di presentarsi a X Factor e alla prima audizione si sono presentati con il loro inedito “Non è così male”, colpendo i giudici per la loro originalità. Ai Bootcamp hanno portato una cover di “Un ragazzo di strada” de I Corvi e il loro giudice Rkomi ha deciso di dare loro una sedia del suo Roster, per poi portarli con lui ai Live dopo aver ascoltato la loro bellissima cover di “Che fantastica storia è la vita” di Antonello Venditti.

Nel loro percorso a X Factor i Santi Francesi hanno sempre conquistato tutto arrivando in Finale. E proprio qui hanno vinto il talent.

Il 12 dicembre del 2022 è uscito l’EP, In fieri, accompagnato da un tour.

Sanremo Giovani

Nel 2023 i Santi Francesi sono stati selezionati per prendere parte a Sanremo Giovani dove si sono esibiti con il brano Occhi tristi. Sono riusciti ad arrivare tra i primi tre e quindi si sono aggiudicati un posto tra i 30 big del Festival di Sanremo 2024.

Canzoni

I Santi Francesi hanno all’attivo per il momento un EP dal titolo In fieri.

Parlando delle canzoni, invece, nehanno pubblicato varie: Signorino, Buttami giù, Non è così male, La noia e Occhi tristi.

Santi Francesi a Sanremo 2024

Dopo essere arrivati sul podio di Sanremo Giovani 2023, i Santi Francesi si sono aggiudicati un posto tra i big in gara a Sanremo 2024.

Il duo porta in gara all’Ariston la canzone L’amore in bocca. l brano è un gioco di parole con “l’amaro” ed è quello che è rimasto dopo un incontro fugace, ma che fa già sognare una seconda occasione.

Per la serata delle cover, invece, i Santi Francesi si esibiscono con l’artista internazionale Skin portando il brano Hallelujah.

I Big a Sanremo 2024

Per il Festival di Sanremo 2024 Amadeus ha selezionato 30 big in gara. Andiamo a vedere chi sono i titoli delle loro canzoni:

Il percorso dei Santi Francesi a Sanremo 2024

Parte il 6 febbraio la gara del Festival di Sanremo 2024 e dura fino al 10 febbraio. Il duo Santi Francesi porta sul palco dell’Ariston la canzone L’amore in bocca.