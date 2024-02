Chi sono i Negramaro? Età, canzoni e Instagram

Sanremo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Al Festival di Sanremo 2024 sono presenti anche i Negramaro, la band che aveva già partecipato diversi anni prima alla kermesse. Se siete curiosi di scoprire maggiori informazioni sulla loro carriera, il nome dei membri, la loro età e il profilo Instagram continuate a leggere.

Chi sono i Negramaro

Nome e cognome: Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco

Nome d’arte: Negramaro

Età: 45 anni, 43 anni, 46 anni, 44 anni, (informazione non disponibile) e 51 anni

Data di nascita: 24 giugno 1979, 26 ottobre 1980, 17 febbraio 1977, 26 marzo 1979, (informazione non disponibile) e 30 settembre 1973

Luogo di nascita: Nardò, Veglie, Nardò, Gagliano del Capo, (informazione non disponibile) e Nardò

Segno zodiacale: Cancro, Scorpione, Acquario, Ariete, (informazione non disponibile), Bilancia

Altezza: Giuliano è alto 1 metro e 73 centimetri. Nessuna informazione sugli altri membri

Peso: Giuliano pesa circa 74 kg. Nessuna informazioni sugli altri membri

Professione: musicisti

Mogli e fidanzate: Giuliano è fidanzato con Ilaria Macchia; Emanuele è sposato con Clio Evans; Ermanno è sposato con Irene Pugliara; Danilo è fidanzato con Mia Meneghini; Andrea è sposato con Lavinia; nessuna informazione su Andrea

Figli: Giugliano ha una figlia. Nessuna informazione sugli altri membri

Tatuaggi: alcuni membri hanno dei tatuaggi

Profilo Instagram: @negramaroofficial

Negramaro età, nomi e biografia

Chi sono i Negramaro, dove sono nati, quanti sono e qual è il nome dei membri? La band è composta da sei membri e qui di seguito vi elenchiamo i nomi: Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco.

In ordine di menzione, ora, vi sveliamo le loro età: 45 anni, 43 anni, 46 anni, 44 anni, (informazione non disponibile) e 51 anni. Dove nascono e di dove sono originari? Giuliano, Ermanno e Andrea De Rocco sono nati a Nardò, mentre Danilo a Gagliano del Capo. non abbiamo informazioni su Andrea Mariano.

Per quanto riguarda il peso e l’altezza possiamo avere la certezza solo per quanto riguardo il leader Giuliano Sangiorgi. Il cantante è alto 1 metro e 73 centimetri, mentre il peso è di circa 74 chili.

Per quale squadra tifa Giuliano Sangiorgi? Stando alle informazioni che circolano sul web pare che faccia il tifo per il Lecce.

Qualcuno si potrebbe chiedere perché si chiamano Negramaro. Il loro nome d’arte deriva dal vino “Negroamaro” prodotto in Puglia nel Salento.

C’è un’altra domanda a cui bisogna rispondere: “Chi ha avuto un ictus tra i componenti dei Negramaro?“. La risposta è che questa malattia ha colpito Emanuele Spedicato, il quale nel 2018 è stato ricoverato per venti giorni in rianimazione.

Ora che abbiamo parlato di che cosa significa il nome Negramaro, dove vivono i membri e chi è il solista possiamo passare alla vita privata di ognuno di loro…

Vita privata

Andiamo alla scoperta, uno dopo l’altro, della vita privata dei membri dei Negramaro. Partiamo da Emanuele Spedicato. La moglie si chiama Clio Evans e sono sposati dal 2018.

Continuiamo con Ermanno Carlà il quale si è sposato con la compagna di sempre Irene Pagliara. A unirli in matrimonio è stato Salvatore Sangiorgi, ovvero il fratello di Giuliano.

Danilo, batterista dei Negramaro, è fidanzato con Mia Meneghini; mentre Andrea Mariano è convolato a nozze in gran segreto con Lavinia dopo sei anni di fidanzamento.

Non abbiamo informazioni su Andrea De Rocco, quindi concludiamo con Giuliano Sangiorgi. Chi è la moglie del cantante dei Negramaro? Il cantante non ha una moglie, di conseguenza non possiamo rispondere a tale domande.

Tuttavia ha una compagna che si chiama Ilaria Macchia. Insieme hanno messo al mondo la figlia Stella. Inoltre Giuliano non si è mai sposato e di conseguenza non ha nemmeno una ex moglie.

Dove seguire i Negramaro: Instagram e social

Dove seguire i Negramaro sui social? Abbiamo tutta una serie di opzioni in quanto la band sembra disponibile su diverse piattaforme.

Parliamo da Twitter e da Facebook per poi spostarci ovviamente su YouTube e Spotify.

Non possono mancare all’appello ovviamente TikTok e Instagram. Su quest’ultimo profilo pubblicano varie foto e diversi video relativi alla loro carriera e ai traguardi professionali.

Carriera

Quando sono diventati famosi i Negramaro e chi li ha scoperti? Nel 2000 Giuliano Sangiorgi fonda la band e piano piano iniziano a emergere. L’anno seguente sono i finalisti del concorso “Brand: New Talent” di MTV, mentre in seguito si aggiudicano la vittoria del Tim Tour.

Tra il 2002 e il 2003 pubblicano due album, ma il successo vero e proprio arriva nel 2005 con la partecipazione al Festival di Sanremo. Qui presentano il brano “Mentre tutto scorre” ricevendo il Premio della Sala Stampa, Radio e TV.

Ecco quando hanno partecipato a Sanremo i Negramaro e come sono diventati famosi. Negli anni seguenti si affermano sempre di più nel panorama italiano scrivendo anche per altri artisti. Giuliano Sangiorgi è autore di alcuni brani di Malika Ayane, per esempio.

Ovviamente si esibiscono in concerto in giro per l’Italia e i biglietti vanno a ruba. Tutti iniziano a domandarsi quanto costa un biglietto dei Negramaro e dove fanno il concerto. La scaletta comprende i loro maggiori successi e si spostano in varie città: L’Aquila, Bari, Roma, Udine e Messina. Le date del tour nel 2024 sono state pubblicate su Ticketone.

Nel 2023 è uscito il film documentario sui Negramaro dal titolo “Back Home – Ora so restare“. Ma dove si può vedere il film? Purtroppo non è disponibile su alcuna piattaforma in streaming o in DVD. Se siete curiosi della trama il trailer è visibile su YouTube.

Canzoni

Parlando degli album dei Negramaro possiamo affermare che sono in attività dal 2003 e la loro carriera continua ancora oggi:

Negramaro (2003) 000577 (2004) Mentre tutto scorre (2005) La finestra (2007) Casa 69 (2010) La rivoluzione sta arrivando (2015) Amore che torni (2017) Contatto (2020)

Parlando delle canzoni più famose, invece, qualcuno potrebbe chiedersi per esempio chi canta la frase “strappami l’anima“ e la risposta è che si tratta proprio di questa band.

Qui di seguito alcune delle canzoni di successo dei Negramaro:

Mentre tutto scorre (2005) Parlami d’amore (2006) L’immenso (2007) Meraviglioso (2008) Una storia semplice (2013) Sei tu la mia città (2014) L’amore qui non passa (2015) Tutto qui accade (2016) Amore che torni (2018) La cura del tempo (2021) Fino al giorno nuovo (2023) Ricominciamo tutto (2024).

Sanremo 2005

Chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 2005? In quell’edizione a trionfare è stato Francesco Renga e non i Negramaro come tanti pensano.

Tuttavia a Sanremo 2005 hanno riscosso molto successo grazie alla canzone “Mentre tutto scorre“. Il brano si è aggiudicato il Premio della Sala Stampa, Radio e TV.

Non hanno gareggiato tra i Big ma nella sezione Giovani (in quanto non andava ancora in onda Sanremo Giovani all’epoca).

Festivalbar

In più occasioni i Negramaro hanno preso parte al Festivalbar.

Possiamo ricordare le esibizioni avvenuto nel 2006 con il brano “Estate“, grazie al quale hanno vinto il Premio Rivelazione Italiana, oppure nel 2007 con il singolo “Parlami d’amore“.

Sanremo 2020

Nel 2020 i Negramaro tornano sul palco del Festival di Sanremo aprendo la terza serata come ospiti.

Hanno omaggiato Lucio Dalla suonando “4/3/1943” e in seguito anche “Meraviglioso“.

Negramaro al Festival di Sanremo 2024

I Negramaro tornano al Festival di Sanremo anche nel 2024 con la canzone “Ricominciamo tutto“. In merito al suo significato il leader Giuliano Sangiorgi ha raccontato com’è nato il brano:

“Un anno fa con Ilaria e nostra figlia Stella eravamo in Abruzzo per un weekend. Le guardavo ridere sulla neve e quel momento di candore mi ha fatto sentire per un attimo leggero.

E ho pensato che se si ha la voglia e la forza di ricominciare tutto, bisogna avere il coraggio di farlo puri, liberi da qualsiasi pregiudizio. Mi piacerebbe che questo brano fosse per tutti, così come è per me, un atto di speranza”.

Aggiungiamo anche che nella serata delle cover i Negramaro si esibiranno insieme a Malika Ayane sulle note de “La canzone del sole” di Lucio Battisti.

I Big di Sanremo 2024

Qui di seguito possiamo vedere la lista completa di tutti i Big che prendono parte al Festival di Sanremo 2024:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Alla conduzione del Festival vediamo ancora una volta, la quinta consecutiva, Amadeus. Ogni sera viene affiancato da un co-conduttore o una co-conduttrice diversi: Marco Mengoni, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino, Giorgia e Fiorello.

Il percorso dei Negramaro a Sanremo 2024

Il percorso dei Negramaro al Festival di Sanremo 2024 comincia martedì 6 febbraio. Solo con il passare delle serate scopriremo il loro posizionamento in classifica.

1° serata: IN AGGIORNAMENTO