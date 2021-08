1 Uomini e Donne: Davide Donadei rompe il silenzio

Nei giorni scorsi si è tanto parlato dell’assenza di Davide Donadei dai social, dopo una storia pubblicata dalla sua fidanzata Chiara. L’ex tronista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha deciso di rompere il silenzio e spiegare a grandi linee cosa sta succedendo nella sua vita e il perché di questa scelta. Il ragazzo, visto il tanto parlare sul suo conto, ha pensato bene di fare chiarezza. Ieri ha pubblicato un post e queste sono le parole che ha scritto:

«Ragazzi viste le tante chiacchiere e polemiche, ci tengo a spiegare tutta la mia situazione. Sono diversi mesi che non mi sento in forma, sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco, ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo lo stress. Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice ‘celiachia’; c’è altro che per ora tengo per me».

Ha rivelato Davide Donadei, che ha aggiunto ancora:

«Se ho deciso, dopo essermi sentito male, di allontanarmi dai social è perché piano piano ho perso molti kg e faccio fatica a guardarmi allo specchio, ma al tempo stesso il lavoro non può essere accantonato perché è il MIO ristorante, è casa mia, la mia vita. Ho semplicemente bisogno di stare sereno e di riprendermi. Grazie a tutti per i messaggi».

Il post di Davide Donadei – Instagram

Poco dopo tra i commenti Davide Donadei ha aggiunto: «Scusate lo sfogo». Al momento, quindi, Davide non ha voluto svelare troppo sul suo stato di salute attuale e lo farà quando si sentirà pronto. Nei giorni scorsi sulla faccenda è intervenuta, come dicevamo, la sua fidanzata Chiara Rabbi. È stata proprio lei, infatti, a far sapere della momentanea assenza del ragazzo dai social. Andiamo a rileggere le sue parole…