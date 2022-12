Chi è Davide Donadei? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 17 Dicembre 2022

Chi è

Abbiamo avuto modo di conoscere Davide Donadei grazie alla sua esperienza come tronista di Uomini e donne durante la stagione 2020/2021. Ma chi è e cosa sappiamo di lui? Dall’età, alla biografia, al lavoro e vita privata. E ancora il passato difficile a causa del padre e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Davide Donadei

Nome e Cognome: Davide Donadei

Data di nascita: 31 marzo 1995

Luogo di Nascita: Parabita (Lecce), vicino a Gallipoli

Età: 27 anni

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: Ariete

Professione: ristoratore

Fidanzata: Davide è single

Tatuaggi: Davide ha diversi tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @davide_don1

Davide Donadei età, altezza e biografia

Apriamo l’articolo con la biografia di Davide Donadei. Dov’è nato, dove vive e quanti anni ha? Davide è nato a Parabita, un paesino in provincia di Lecce, a soli 10 minuti da Gallipoli, il 31 marzo 1995.

Quanti anni ha Davide Donadei? La sua età è di 27 anni. Sin da piccolo ha vissuto con la madre e con il fratello maggiore, mentre non ha rapporti con il padre. Per chi magari ha seguito la cronaca ne capirà già il motivo sentendo il cognome Donadei.

Infatti il padre di Davide è un pregiudicato. I genitori di Davide hanno divorziato quando lui aveva solo 5 anni, dopo 13 anni di matrimonio. Quindi Davide e il fratello hanno vissuto con la madre che li ha cresciuti da sola. La situazione del padre non ha aiutato i due ragazzi a crescere benissimo, specialmente Davide che si è ritrovato con un cognome pesante quando ancora doveva creare un propria identità.

Nel provino per Uomini e donne Davide ha raccontato che, essendo molto giovane, non gli è pesato quello che stava accadendo, forse perché ancora non capiva bene cosa stava succedendo. Ma sicuramente il cognome ha avuto un peso poi negli anni, ma lui ha sempre cercato di andare avanti e dimostrare che i figli non devono pagare le colpe dei propri padri.

L’ex tronista è anche un ragazzo che è cresciuto molto alla svelta. Ad esempio il pomeriggio lui e il fratello stavano in casa da soli, poiché la madre doveva lavorare. Quindi oltre che fare spesso a botte, i due dovevano anche imparare a fare le classiche faccende di case. Specialmente Davide, essendo più piccolo, ha imparato molto prima dei suoi coetanei a prendersi cura di se stesso.

Se con il padre non ci sono rapporti, è con la madre che Davide Donadei ha un rapporto strettissimo. Il ragazzo è legatissimo a lei, è il suo punto di riferimento. Ma questo sentimento è reciproco, poiché la signora lo considera una persona su cui tutta la famiglia può contare, lo definisce il suo angelo.

Vita privata

Per quanto riguarda l’amore e la vita sentimentale di Davide Donadei sappiamo che ha avuto una storia di 4 anni e mezzo, probabilmente la più lunga. In ogni caso nelle storie ha sempre dato tutto se stesso. Purtroppo, anche in questo caso, il cognome ha pesato un po’. Infatti ha rivelato di non essere mai andato in casa della persona con cui stava. Un po’ gli è dispiaciuto, ma comprendeva anche il pregiudizio che ci poteva essere, specialmente nei piccoli paesi. Semmai era la madre ad essere più dispiaciuta di lui, perché sapeva che suo figlio è sempre stato un bravissimo ragazzo.

La cosa più folle che ha fatto per amore è stata quella di andare a 1100 chilometri di distanza per stare con una ragazza che aveva visto precedentemente solo un paio di volte. Partire così con tutte le responsabilità lavorative che aveva è stato abbastanza folle. Però poi non se n’è pentito, anzi è andata bene quella storia, anche se poi è finita con lei che lo ha lasciato. Ma di questo non si è mai pentito.

Invece, una cosa romantica che ha fatto, quando era ragazzino, è stata quella di scrivere sotto casa di una ragazza “Auguri principessa”. In una ragazza non sopporta la maleducazione e lo sbraitare, lui è stato cresciuto con un’educazione precisa, quindi ci tiene. Gli piacciono soprattutto le donne more, con gli occhi scuri e non nasconde che guarda anche il seno, parlando ovviamente solo da un punto di vista estetico.

Per il futuro, Davide Donadei ha le idee ben precise. Già a 20 anni sperava di potersi costruire una famiglia entro i 26 anni. Quindi capisce che è già un po’ in ritardo. Per questo motivo tra 10 anni si vede con una famiglia costruita e solida, piena di amore e felicità. Vuole diventare padre e anche se non sa com’è un bravo padre, perché lui non l’ha avuto, spera di diventarlo il prima possibile. Infatti a volte prova invidia verso alcuni suoi coetanei che hanno già figli. E ovviamente punta anche ad avere una stabilità anche economica.

Proprio a Uomini e Donne ha conosciuto Chiara Rabbi. Chi è lei? La sua ex corteggiatrice. La loro relazione è ufficialmente conclusa dopo diversi alti e bassi e non poche accuse reciproche. È stato lui a lasciarla per l’eccessiva gelosia di Chiara, a detta sua. Oggi Davide Donadei dovrebbe essere single, sebbene sul suo conto siano spuntati diversi gossip.

Dove seguire Davide Donadei: Instagram e social

Ora che abbiamo conosciuto meglio chi è Davide Donadei, scopriamo come seguirlo sui social network. Sicuramente il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che oggi ha già oltre 227 mila follower.

Sulla sua pagina ci sono molti scatti personali, soprattutto di vita quotidiana. Ci sono foto con gli amici, con la famiglia e anche nelle vesti di calciatore, sua grande passione, uno sport che ha sempre praticato.

Non mancano nemmeno scatti dove mette in mostra il suo fisico durante le sedute d’allenamento in palestra.

Carriera

Passiamo alla carriera. Che lavoro fa? Davide Donadei ha lavorato sin dall’età di 16 anni. Ha iniziato come cameriere in un ristorante che poi ha rilevato. Infatti oggi lui è titolare di un ristorante ed è un grande lavoratore.

Ha raccontato che la sua giornata tipica si svolge con lo svegliarsi presto, anche se la sera prima ha fatto tardi, e allenarsi. Poi va al ristorante ad accogliere i fornitori per controllare che tutta la merce sia in regola. Torna a casa a pranzo e verso le 15-16 va al ristorante per preparare tutto per la cena. E il lavoro la sera si protrae fino a tardi, a volte finiscono anche dopo le 2 di notte.

Davide ha raccontato che non è il classico titolare che impartisce ordini e li fa eseguire. Non gli piace lavorare così. È lui stesso a preparare, a portare la merce e a lavorare al pari dei suoi dipendenti. Agire in modo diverso non fa parte di lui e dice che non è a dare ordini che si riceve rispetto e importanza. Lo si fa stando al pari, insegnando e facendo squadra. Ha aggiunto che nemmeno quando avrà 50 anni e si spera avrà molti soldi sarà un titolare padrone.

Davide Donadei a Uomini e Donne

Per la stagione 2020/2021 di Uomini e donne è stato scelto come tronista, tra gli altri, anche Davide Donadei.

Il ragazzo ha fatto un provino alla fine di luglio ed stato inserito con Gianluca e Blanda tra i possibili tronisti. La redazione, infatti, ha aperto un sondaggio e ha fatto scegliere al pubblico. Il pubblico ha poi scelto proprio Davide e Gianluca. Con loro anche le troniste Sophie Codegoni e Jessica Antonini.

In generale Davide si mostra è sempre mostrato come ragazzo semplice, senza grilli per la testa e con obiettivi precisi nella vita. Fino alla fine del percorso l’ex tronista ha portato avanti Beatrice e Chiara, per poi uscire dal programma con quest’ultima.

Davide Donadei al Grande Fratello Vip 7

Si pensava che Davide Donadei entrasse nella Casa del GF Vip 7 a settembre. Il suo arrivo, però, è stato posticipato al 17 dicembre. Dopo la fine di Uomini e Donne l’ex tronista torna in TV. Come se la caverà stavolta?

Ricordiamo che la trasmissione è condotta da Alfonso Signorini. Opinioniste in studio Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Ma chi sono tutti i concorrenti in gioco? Scopriamoli insieme…

I concorrenti del GF Vip 7

Ecco l’elenco completo del concorrenti del GF Vip 7. Vediamo per prima le donne della Casa:

Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi – ELIMINATA

Cristina Quaranta – ELIMINATA

Elenoire Ferruzzi – ELIMINATA

Gegia – ELIMINATA

Ginevra Lamborghini – SQUALIFICATA

Micol Incorvaia

Milena Miconi

Nikita Pelizon

Oriana Marzoli

Pamela Prati – ELIMINATA

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso – RITIRATA

Sarah Altobello

Sofia Giale De Donà

Wilma Goich

Questo l’elenco degli uomini scelti per questa edizione:

Alberto De Pisis

Amaurys Perez – ELIMINATO

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi

Daniele Dal Moro

Davide Donadei

Edoardo Donnamaria

Edoardo Tavassi

George Ciupilan

Giovanni Ciacci – ELIMINATO

Luca Onestini

Luca Salatino

Luciano Punzo – ELIMINATO

Marco Bellavia – RITIRATO

Riccardo Fogli – SQUALIFICATO

Il percorso di Davide Donadei al GF Vip 7

Come dicevamo a seguito di tanti rumor, il percorso di Davide Donadei prende ufficialmente al GF Vip 7 il via il 17 dicembre 2022. Qui vedremo tutte le tappe della sua avventura.

13° settimana: Durante la puntata di sabato 17 Davide fa il suo ingresso nella Casa. (IN AGGIORNAMENTO)