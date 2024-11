Incidente in palestra per Davide Donadei che ha fatto cadere un attrezzo sulla testa di una ragazza che si stava allenando

Sui social è diventato virale un video di Davide Donadei che, mentre si stava allenando in palestra, con un attrezzo ha colpito una ragazza presente, anche lei lì per allenarsi. La scena fa capire che non è andata benissimo alla ragazza colpita. Ecco cosa è successo.

Il video di Davide Donadei che colpisce una ragazza con un attrezzo da palestra

Sta girando sui social, da ieri, un video di Davide Donadei mentre è in palestra ad allenarsi. L’ex tronista di Uomini e donne si è voluto riprendere in diretta mentre faceva esercizi, ma purtroppo appena iniziata la ripresa ha causato un piccolo incidente.

Davide, infatti, si è posizionato a un attrezzo e ha iniziato a fare gli esercizi. Ma subito questo attrezzo è caduto andando a colpire in testa una ragazza che si trovava dietro sul tapis roulant. La botta è stata molto forte e sia Donadei che altre persone presenti sono corsi a soccorrere questa ragazza. Possiamo vedere la scena nel video qui sotto:

è da ieri sera che rido per questo video pic.twitter.com/IOgpcnMcfp — fra🐊 (@fracoccodrillo) November 21, 2024

Non sappiamo come stia questa ragazza, ma speriamo che non si sia fatta nulla di grave.

La scorsa estate Davide Donadei aveva avuto dei problemi di salute raccontati proprio da lui sui social. L’ex tronista, infatti, aveva pubblicato una foto mentre si trovava su un letto di ospedale e aveva riferito i motivi del suo ricovero facendo preoccupare i fan che tra l’altro lo attendevano per una serata poi rinviata. “Purtroppo non sono stato bene e sono in corso ulteriori accertamenti medici. La data dell’evento verrà recuperata ad agosto”, aveva scritto.

Successivamente aveva spiegato nel dettaglio le sue condizioni di salute. Aveva scritto: “Da dieci giorni stavo combattendo con una semplice influenza. Per continuare a svolgere la mia vita quotidiana a volte esageravo ad assumere qualche medicinale in più del necessario. Dopo quasi una settimana di febbre alta, che spesso si manifestava la sera, decisi di andare al pronto soccorso”. E in ospedale gli hanno visto “milza e fegato ingrossati e un arto completamente viola”.