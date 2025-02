“Nervosismo, parla a vanvera”, Davide Maggio si è espresso a Pomeriggio Cinque a seguito della lite avuta con Elodie a Domenica In, durante la puntata dedicata al Festival di Sanremo 2025 a cui la cantante ha preso parte.

Elodie, le parole di Davide Maggio

Il post Festival di Sanremo è importante tanto quanto la kermesse stessa. Ne nascono dibattiti, polemiche e non solo! Una domanda su quanto fosse successo la sera prima è bastato per fare sbottare Elodie. Tutto si è verificato durante la puntata di Domenica In dedicata alla kermesse. A porre il quesito è stato Davide Maggio e non sembra essere stato accolto positivamente dalla cantante.

Il giornalista ha chiesto a Elodie cosa fosse successo dopo l’esibizione e se fosse vera la storia dell’abito strappato. Per quanto l’artista abbia parlato di “crisi personale”, Maggio ha provato a vederci chiaro, provocando così la reazione dell’artista, la quale ha dichiarato che mai si sarebbe arrabbiata per una cosa del genere.

Sul suo sito successivamente in un lungo messaggio Davide Maggio ha continuato a dire la sua, sostenendo si sia trattato semplicemente di una domanda e semplice chiarimento nei confronti di Elodie: “(….) Diretta interessata che, presa dalla solita rabbia, ha malcelato un nervosismo che altro non è che una conferma di qualche intoppo sul quale ha evidentemente preferito glissare”.

Nel suo lungo discorso poi Davide Maggio ha ricordato anche come Elodie se la sia tanto presa con i giornalisti per il sesto posto di Giorgia:

“Come è stato fatto, ad esempio, per Giorgia. Affranta per il sesto posto della collega. Elodie se la prende con i giornalisti della sala stampa che avrebbero penalizzato la donna di cui si dovrebbe rispettare la carriera. (….) Sarebbe interessante ricordare ad Elodie che Giorgia è stata sempre prima per la sala stampa. L’ha penalizzata dal televoto. Dunque, piuttosto che parlare a vanvera, come spesso accade, potrebbe constatare che è stato proprio il pubblico più vicino a quello degli amati social a mettere fuori dalla top 5 l’interprete de La cura per me”.

Ma non solo, perché Davide Maggio di Elodie ne ha parlato ieri anche a Pomeriggio 5, ribadendo i medesimi concetti espressi in questi giorni.

Elodie e lo scontro con la stampa



Davide Maggio a #Pomeriggio5: "In Italia il diritto di critica non ha più cittadinanza" pic.twitter.com/mzyHz9xkxB — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 18, 2025

Ci sarà una contro risposta da parte della cantante?