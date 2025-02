A Citofonare Rai 2 Simona Ventura e Paola Perego hanno voluto omaggiare la canzone di Sanremo 2025 di Marcella Bella, dal titolo Pelle diamante. Per immedesimarsi al meglio nella parte le due conduttrici hanno anche indossato una parrucca.

Simona Ventura e Paola Perego cantano Marcella Bella

Risuonano di continuo nella nostra mente (e da giorni ormai) le canzoni del Festival di Sanremo 2025. Brani nuovi per gli amanti di musica italiana e della kermesse canora che amano essere sempre aggiornati sulle ultime uscite discografiche, come giusto che sia. In questi giorni però Simona Ventura, con la complicità della collega Paola Perego, ha pensato bene di omaggiare una delle artiste in gara.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone fa una perfetta cover di Balorda nostalgia di Olly

Nel dettaglio parliamo di Marcella Bella che, proprio a Sanremo 2025, è arrivata con Pelle diamante. Un pezzo che è diventato un vero e proprio inno, nonostante il piazzamento in classifica e che il pubblico ora sta premiando. Per tale occasione, proprio Simona Ventura e Paola Perego non hanno potuto proprio fare a meno di celebrare un brano del genere. Ma a modo loro.

Sui social è diventato virale in questi giorni il video della puntata di Citofonare Rai 2 dove Simona Ventura e Paola Perego con tanto di parrucca (a imitare così la capigliatura di Marcella Bella), si sono scatenate in una performance tutta da seguire, sulle note della canzone sanremese.

Divertite dal momento, al termine della performance canora le due conduttrici hanno cominciato a ridacchiare, con Paola Perego che ha commentato: “E anche questa brutta figura l’abbiamo fatta”.

LEGGI ANCHE: “Unomattina in Famiglia” da record: 39,8% di share e Beppe Convertini protagonista sia in TV che a Casa Sanremo

Siamo certi che Marcella Bella avrà sicuramente apprezzato l’impegno e la buona volontà di Paola Perego e Simona Ventura durante questa esibizione!