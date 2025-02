Un rumor ha rivelato che Elodie si sarebbe arrabbiata nel dietro le quinte dell’Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo.

Il rumor su Elodie nel dietro le quinte dell’Ariston

Elodie si è esibita sul palco dell’Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo con la sua “Dimenticarsi alle 7” e ha raccolto il plauso del pubblico e della critica. Nella stessa serata, però, è spuntato una indiscrezione relativa al suo stato d’animo perché si vocifera che sia stata vista aggirarsi nel dietro le quinte del Teatro un po’ arrabbiata.

Il rumor arriva dai profili Instagram di Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali hanno pubblicato un video e la presunta motivazione. All’interno del filmato possiamo vedere la cantante mentre si dirige verso il suo camerino in tutta fretta con una faccia che pare cupa. Tuttavia, non possiamo avere la certezza che sia accaduto qualcosa ma potrebbe trattarsi del suo viso quando è ‘a riposo’.

Qualcuno avrebbe calpestato, per sbaglio, il vestito di Elodie con il tacco e questo si sarebbe strappato. Per tale ragione, si sarebbe diretta verso il camerino “sca**ata” perché sarebbe dovuta salire sul palco di lì a poco. Tutto ciò è da prendere con le pinze perché non sappiamo cosa ci sia di vero, soprattutto perché ci è giunta un’altra versione da parte dell’inviata de La Volta Buona Rosanna Cacio.

La giornalista ha spiegato di aver visto Elodie molto tranquilla e serena, al contrario delle dicerie che si sono diffuse sul web. Rimaniamo in attesa di eventuali sue dichiarazioni.