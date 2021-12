Come sappiamo fin dai primi giorni di Grande Fratello Vip è nata una bella amicizia tra Davide Silvestri e Soleil Sorge. Tuttavia sembrerebbe che nelle ultime ore l’attore si stia allontanando dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a causa di quanto accaduto con Alex Belli. Chiacchierando con Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Aldo Montano infatti Davide ha ammesso di essere intenzionato a nominare Soleil, e ha spiegato le sue motivazioni. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Adesso la mia nomination sarebbe per Soleil. Questo perché sento che mi ha portato un’energia negativa insieme ad Alex. Perché quell’atmosfera in camera era stancante. Poi valuto in base a quello che succederà. Il mio voto di cuore a pelle è per lei ed è quella la motivazione. Piuttosto che nominare un altro su cui non ho motivazione punto su lei. Se si offenderà dirò pazienza, potrà ricambiare. Bisogna buttare fuori le persone che rompono i co***oni e che ci danno fastidio. Se porti energie negative via, quindi voglio andare su persone che portano queste energie. Si tirano fuori le palle e basta. Magari si creeranno due gruppi, ci si comincerà a scontrare con due squadre e chi vince vincerà. Qua ci siamo io con Manuel, Gianma, Miriana”.