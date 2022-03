1 Davide Silvestri deluso da Lulù

Nella puntata di ieri sera Lucrezia Selassié, durante le nomination ha fatto il nome di Davide Silvestri. Questa la sua motivazione detta nel segreto del confessionale:

Molto difficile, però a questo punto l’unica persona che posso nominare è Davide. Perché è l’unica persona con la quale ho avuto la delusione dell’ultima volta. Perché con tutti gli altri… Lasciando stare Antonio, che comunque non ero arrabbiata con lui, ero solo dispiaciuta per lui. Non ho niente contro di lui, gli voglio molto bene. Quindi, nomino Davide perché tra tutti non è la persona che vado ad abbracciare o cerco.

Le sue ragioni, poi, le ha spiegate anche alla sorella Jessica mentre, insieme a Sophie, stava mettendo via gli effetti personali di Alessandro Basciano. Ecco cos’ha affermato a proposito di Davide Silvestri, come riporta anche il sito Blogtivvu:

Capito Jessica? Quello che ho detto io è normale. Non potevo votare nessuno di voi perché anche per dirti Sole, è la persona con cui noi, anche quando ci siamo conosciute pochi giorni prima di entrare qua, subito mi è piaciuta. Poi abbiamo avuto i nostri fraintendimenti qua dentro, però grazie al cielo, da ormai un mese e mezzo ci vado d’accordo e non potevo nominare nessun altro, capito Je? Il mio ragionamento è normale…

Davide Silvestri, in seguito, si è lamentato della nomination in presenza di Delia e Soleil. Le due, però, lo hanno invitato a calmarsi e a non concentrarsi troppo su queste provocazioni: “Sai quando l’altra volta mi hanno attaccato in tre? Non mi interessava nulla, con lei sì perché… Avrei dovuto prendermela con lei e basta. Non mi frega un ca**o della nomination. Niente. Adesso sono nero. Perché tu sei, per me, più affetto… Sono troppo inc***ato nero. Il mio obbiettivo è solo uno. Io ero delusissimo, ma ora sono nero“. (QUI per il video).

