Nelle ultime ore a finire nuovamente al centro dell’attenzione sono state Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Proprio l’attrice nel corso di una recente intervista ha svelato di aver ricevuto un bacio a stampo dalla modella durante uno shooting che le ha viste protagoniste qualche settimana fa. Queste le parole di Rosalinda in merito:

“Voglio essere onesta. Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva nella Casa del Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro… almeno da parte mia è così”.

A quel punto sui social si è scatenato letteralmente il caos. A seguito di quanto accaduto così poco fa Dayane Mello si è trovata costretta a intervenire, e oltre a fare un lungo sfogo contro chi usa il suo nome per fare gossip, ha fatto anche chiarezza sul bacio dato a Rosalinda Cannavò. Queste le sue dichiarazioni su Instagram:

“È arrivato il momento di pronunciarmi su un argomento che non mi rende molto felice. Visto che dopo l’articolo di Rosalinda si è scatenato l’inferno, vi vorrei chiedere cosa ve ne importa di un bacio in più o di un bacio in meno dopo tutti quelli che ci siamo dati. Ci sono delle cose più importanti, fatevi i ca**i vostri. È molto triste. Si vuole ancora solo parlare del Grande Fratello, questa cosa è stancante, il programma è finito sei mesi fa. Tutto viene girato a favore del gossip. Voi che amate il gossip, andate dietro alle persone che amano queste cose. Il mio percorso al Grande Fratello è finito, se oggi appartengo a questo mondo non è una scelta mia. Non vivo di questo. Andate dietro alle persone che sono affamate di fama e amano il gossip. Come è bello far parlare di sé col nome degli altri”.