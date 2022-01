1 Parla Dayane Mello

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Dayane Mello. La modella infatti ha deciso di rispondere ad alcune domande delle sue fan su Instagram, e naturalmente non è mancato l’argomento Rosalinda Cannavò. Come ben sappiamo ormai le due ex amiche hanno interrotto ogni tipo di rapporto, al punto che la Mello ha anche bloccato l’attrice sui social. A chi le chiede dunque se farà mai pace con Rosalinda, Dayane risponde con un duro attacco:

“Se un giorno farò pace con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? Io credo di no”.

Ma non solo. Dopo aver detto la sua su Rosalinda Cannavò, Dayane Mello parla anche delle Rosmello, e mettendo un punto definitivo sulla questione dichiara:

“Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza, però ricordati che noi siamo due. Questa è la mia vita, la mia esperienza e il mio lavoro. Quello è già il passato, andate avanti e non state a creare una storia d’amore, perché non è mai esistita e non esisterà mai, magari solo nella vostra testa”.

Infine a chi le fa notare che non tutte le sostenitrici delle Rosmello siano cattive, Dayane Mello afferma:

“Non me ne frega proprio niente. Non so cosa c’è dietro a tutto questo, ma so che solo quelle che non mi criticano sono con me”.

Nel mentre solo qualche settimana fa Rosalinda Cannavò ha svelato perché secondo lei è stata bloccata da Dayane Mello. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.