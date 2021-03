1 Dayane Mello ed Elettra Lamborghini insieme

L’esperienza al Grande Fratello Vip ha regalato ancor più popolarità a Dayane Mello, la quale da molti è considerata la vincitrice morale di questa edizione del reality show. Una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia l’amazzone ha ripreso contatto con la realtà dedicandosi a tempo pieno a sua figlia Sofia, la sua famiglia italiana e, ovviamente, il suo lavoro, dato che le offerte non sembrano mancare.

Proprio ieri, la brasiliana è stata impegnata per tutto il giorno, come da lei stessa raccontato tra le storie di Instagram. Dopo la registrazione dell’intervista a Verissimo, che vedremo domani in onda su Canale 5, Dayane Mello ha avuto così il piacere di incontrare la sua amica Elettra Lamborghini. La modella e la cantante, prossima opinionista de L’Isola dei Famosi, hanno trascorso qualche ora insieme dove non sono mancate foto, video e risate. Ecco alcune pubblicate proprio dalle due sui loro profili social…

Ed ecco anche un altro momento divertente di Elettra Lamborghini e Dayane Mello ieri sera…

Non tutti sanno ma Dayane Mello ed Elettra Lamborghini si conoscono. Un particolare che la brasiliana aveva già rivelato al Grande Fratello Vip: “Sì io e lei ci conosciamo già”, ha raccontato in quella circostanza. Ma non solo. Questo perché le due sono seguite dal medesimo agente, ovvero Paola Benegas. La manager in questi anni ha guidato e continua a fare del suo meglio per tanti volti noti del piccolo schermo.

Chissà cosa ne penserà Rosalinda Cannavò, che durante il reality show aveva ricevuto apprezzamenti proprio da Elettra Lamborghini. Tra l’altro, proprio Dayane Mello, le aveva promesso (una volta uscite) che gliel’avrebbe presentata. Tra l’attrice e la modella, legatissime al GF Vip, adesso c’è un po’ di maretta e le due hanno sicuramente bisogno di confrontarsi lontane dai riflettori. Vedremo se questo rapporto, ad ora incrinato, riuscirà ad avere il suo lieto fine.