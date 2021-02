1 Dayane Mello guadagna follower

Il Grande Fratello Vip ha regalato non solo maggiore popolarità ai vipponi. Dall’inizio del programma a oggi, Dayane Mello e gli altri concorrenti del reality show hanno preso piede anche sui social. Pensiamo ad esempio a Tommaso Zorzi che ha sforato il milione di follower, ma non solo, perché pare che anche la modella brasiliana ha avuto un incremento di seguaci non indifferente. Concentrandoci proprio sull’amazzone, quanti ne ha guadagnati in totale dal 14 settembre a oggi e soprattutto nell’ultimo periodo?

Consultando il sito Ninjalitics abbiamo avuto modo di fare un veloce calcolo. Il 14 settembre 2020, data di avvio del reality show, Dayane Mello è partita da una base di 98.656 follower su Instagram. Con il passare delle settimane, in questi cinque mesi, la brasiliana è arrivata a raggiungere e superare i 700 mila fan sulla piattaforma digitale.

Questo il grafico che mostra l’evoluzione del profilo Instagram di Dayane…

Solo negli ultimi giorni, da lunedì, quando Dayane Mello ha espresso pubblicamente di provare dei sentimenti per Rosalinda Cannavò (sebbene poi l’abbia mandata in nomination provocando una polemica infinita), la brasiliana aveva circa 500.110 follower.

Ma oggi? Andiamo a vederlo insieme!