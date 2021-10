1 Il retroscena su Dayane Mello

Nelle ultime settimane a far discutere il mondo intero è stata Dayane Mello. Come è noto la modella è tra i concorrenti de La Fazenda, versione brasiliana de La Fattoria, ma nel corso della sua avventura è accaduto qualcosa di sconvolgente. Dayane è infatti stata molestata da Nego Do Borel, che è stato così squalificato dal gioco. Nel nostro paese nel mentre è partito un vero caso mediatico, per cercare di capire perché la Mello non si ritira dal programma. A scendere in prima linea per cercare di aiutare la modella è stato anche Gabriele Parpiglia.

Il giornalista infatti sta facendo il possibile per fare luce sull’accaduto e solo poche ore fa ha svelato un retroscena che sta lasciando il web senza parole. Ieri sera su Live Now è infatti andata in onda una nuova puntata di Bianco e Nero, il programma di Parpiglia. Nel corso della chiacchierata così Gabriele ha raccontato che Juliano, fratello di Dayane Mello, le avrebbe proibito di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 5 dopo la morte di Lucas. Queste le dichiarazioni del giornalista, riportate gentilmente da Biccy:

“Juliano non ha accettato interviste, personalmente mi ha bloccato. Mi sono arrivate minacce di ogni tipo. […] Voglio svelare una cosa che non abbiamo mai detto su questo caso. Quando Dayane Mello era al GF Vip e purtroppo è accaduta la tragedia della morte del fratello Lucas, lei disse come istinto, che voleva uscire dal gioco. Voleva abbandonare, ma poi è stata chiamata in confessionale e ha parlato al telefono con suo fratello Juliano, il quale ha usato uno stimolo preciso per farla restare in gioco. Le disse che Lucas voleva che lei continuasse e vincesse il programma. Questa frase l’ha detta anche Dayane a La Fazenda qualche giorno fa. ‘Quando ho saputo della morte di Lucas, mio padre e l’altro fratello mi hanno proibito di uscire dalla casa del GF Vip. Mi hanno detto che dovevo restare per mio fratello, perché ci teneva tantissimo’”.

Alcuni giorni fa a parlare è stata anche l’avvocato di Dayane Mello, che ha svelato perché non può lasciare La Fazenda. Rivediamo le sue dichiarazioni.