1 Dayane Mello al centro dell’attenzione mediatica

Sono ormai mesi che si parla della vita sentimentale di Dayane Mello. Da tempo infatti la modella brasiliana sta facendo discutere il web e i siti di gossip e numerose sono state le frequentazioni che le sono state attribuite. Inizialmente infatti l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 5 è stata beccata al fianco dell’imprenditore Andrea Turino. In seguito il settimanale Chi ha parlato dell’avvicinamento tra Dayane e Alberto Franceschi, ex fidanzato di Alice Campello. Successivamente come se non bastasse la Mello è stata beccata per le vie di Milano al fianco del modello Carlo Motta, col quale ci sono stati diversi baci. Adesso però pare che le cose siano nuovamente cambiate.

Pare infatti che al momento Dayane stia frequentando il rapper Boro Boro, al secolo Federico Orecchia, classe 1996. A svelare l’avvicinamento tra i due è stata Deiania Marzano, che sui social ha postato alcuni scatti provenienti dalle storie Instagram della modella e del cantante in cui appaiono insieme. Attualmente i diretti interessati non hanno confermato né smentito la frequentazione, tuttavia nelle ultime ore è accaduto dell’altro che ha portato l’ex Vippona al centro della polemica.

Il portale Whoopsee infatti ha paparazzato Dayane Mello per le vie di Milano mentre bacia appassionatamente una ragazza, la sua amica Dana Saber. Il video con le effusioni (che potete trovare QUI) ha in breve fatto il giro del web, tuttavia sembrerebbe non essere andato a genio agli utenti. In molti infatti hanno duramente attaccato la modella, accusandola di aver inscenato il tutto per finire al centro dell’attenzione.

Attualmente la Mello non ha ancora replicato agli attacchi del web, ma non è escluso che nelle prossime ore possa intervenire per dire la sua. Di recente intanto l’ex Vippona ha anche deciso di aprire un profilo OnlyFans. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni in merito.